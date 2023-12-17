Буданов заявил о «нулевом КПД» принудительно мобилизованных украинцев

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что эффективность насильно мобилизованных украинцев почти нулевая. Об этом сообщает «Страна.ua».
Ранее Буданов заявил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться. По его словам, в нынешней ситуации без мобилизации нельзя обойтись.
Читайте также:
Буданов: мобилизация будет насильной, украинцы бегут от службы в ВСУ
Медведев заявил, что победа в СВО будет для России всенародной
ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и 91 дрон
Екатерина Коршунова