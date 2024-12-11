Reuters: Трамп заявил Зеленскому о желании немедленного прекращения огня

Фото: istockphoto/ValleraTo
Избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже с главой киевского режима Владимиром Зеленским и французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что встреча продолжалась 35 минут и в её ходе главы государств не обсуждали какие-то конкретные детали возможного мирного соглашения. Однако Трамп заявил, что хочет прекращения огня и начала мирных переговоров в самое ближайшее время.
В свою очередь, Зеленский пытался наладить взаимопонимание с Трампом и говорил ему о гарантиях безопасности, которые нужны будут Украине в случае завершения вооружённого противостояния. Известно, что основной гарантией безопасности киевский лидер считает вступление Украины в НАТО. В материале подчёркивается, что встреча дала лишь первые представления о том, как могут пойти мирные переговоры, однако роль США в урегулировании конфликта пока не ясна.
Читайте также:
В Киеве выяснили, на сколько им хватит оружия в случае отказа США от помощи
Стало известно, почему Трамп пока не может говорить об Украине
Зеленский вызвал недовольство США своим отказом снизить возраст мобилизации
Александр Бойцов