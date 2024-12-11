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Reuters: Трамп заявил Зеленскому о желании немедленного прекращения огня

Фото: istockphoto/ValleraTo

Фото: istockphoto/ValleraTo

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже с главой киевского режима Владимиром Зеленским и французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине.


Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что встреча продолжалась 35 минут и в её ходе главы государств не обсуждали какие-то конкретные детали возможного мирного соглашения. Однако Трамп заявил, что хочет прекращения огня и начала мирных переговоров в самое ближайшее время.

В свою очередь, Зеленский пытался наладить взаимопонимание с Трампом и говорил ему о гарантиях безопасности, которые нужны будут Украине в случае завершения вооружённого противостояния. Известно, что основной гарантией безопасности киевский лидер считает вступление Украины в НАТО. В материале подчёркивается, что встреча дала лишь первые представления о том, как могут пойти мирные переговоры, однако роль США в урегулировании конфликта пока не ясна.

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Стало известно, откуда ВСУ могли ударить ракетами по Таганрогу
Военэскперт Дандыкин: ВСУ могли ударить ракетами по Таганрогу из Днепропетровска
11 декабря 2024, 12:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВСУ могли ударить ракетами по Таганрогу из-под Харькова или из Днепропетровска. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, запуск «Паляницы» должны были осуществлять из более безопасных для этого районов.
«Она комбинированная, это ракета-бомба. Маловероятно, что она летит 750 км, скорее всего, дальность меньше. Запускали из тех районов, где достаточно безопасно это делать. Это может быть Днепропетровская область, возможно, из Харьковской», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Дандыкин также допустил, что это могла быть не «Паляница», а баллистическая ракета «Гром-2». Однако, подчеркнул он, это в любом случае «нарушает все» и может привести к новому удару «Орешника».

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Рогов: Киев начал готовить общественность к сдаче пяти городов в ДНР
11 декабря 2024, 12:05

Фото: istockphoto/IherPhoto

Киевские власти распорядились через подконтрольные СМИ подготавливать общественность к сдаче пяти городов на территории ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он перечислил эти города. Это Покровск, Курахово, Часов Яр, Торецк и Мирноград. По словам Рогова, Киев уже начал информационно-пропагандистскую кампанию, одной из задач которой является преуменьшение значения этих городов. Они упоминаются в СМИ в негативной тональности. Тем самым показывается, что данные населённые пункты являются обузой, существуют на дотации и не играют особой роли в военном отношении.

Очевидно, что такая подача информации носит исключительно пропагандистский и недостоверный характер. В частности, Покровск — это центральный логистический узел ВСУ, на который опиралась практически вся оборона на Южно-Донецком направлении. Курахово также является основным из украинских укреплённых районов, после потери которого весь фронт ВСУ может посыпаться, заключил Рогов.

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Под Купянском ВС РФ сорвали контратаку противника и уничтожили взвод пехоты ВСУ
11 декабря 2024, 11:28

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Российские военные под Купянском сорвали попытку контратаки противника. В ходе боя был уничтожен взвод 4-й бригады ВСУ оперативного назначения, пытавшийся зайти в тыл российским войскам через серую зону.
Попытка прорыва была предпринята возле станицы Лозовой, сообщает телеграм-канал SHOT. В состав контратакующей группы вошли танк Т-64, БМП-1У «Шквал» и два пикапа с пехотой. Российские бойцы из 1-й танковой армии применили при обороне ПТМ-1Г, которые подорвали дистанционно, когда техника ВСУ доехала до них. Затем повреждённые бронемашины и пехота были атакованы FVP-дронами.

Всего в попытке контратаки принимали участие до 25 военнослужащих ВСУ, из которых 15 были уничтожены. С российской стороны потерь удалось избежать.

4-я бригада оперативного назначения ВСУ принимала участие в боях за Гостомель и Ирпень, бойцы оснащены по стандартам НАТО, а командование использует «американскую модель» принятия решений. Теперь в этом подразделении стало одним взводом меньше.

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#всу
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В Госдуме заявили об ответной мере на ракетный удар по Таганрогу
Депутат Чепа заявил об ответной мере на ракетный удар ВСУ по Таганрогу
11 декабря 2024, 11:20

Фото: iStock/Diy1

Россия задействует все возможные средства, чтобы ответить на ракетную удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Будем уничтожать эти беспилотники [и ракеты], будем освобождать территории дальше, вести боевые действия. Мы работаем на всех направлениях, поверьте, — и политическом, и Министерство обороны успешно атакует на всех фронтах», — цитирует слова депутата «Лента.ру».
По его мнению, Киев таким образом хочет произвести впечатление на западных союзников.

В ночь на 11 декабря город Таганрог в Ростовской области подвергся ракетной атаке. По предварительным данным, для удара ВСУ использовали новые украинские ракеты-дроны «Паляница».

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Стало известно, как водитель на Украине спас молодого человека от призыва в армию
Водитель на Украине спас мужчину от призыва в армию
11 декабря 2024, 10:59

Фото: istockphoto/Michele Ursi

На Украине водитель автомобиля стал свидетелем погони, организованной представителем ТЦК (украинский аналог военкомата), за молодым человеком, пытавшимся избежать призыва в армию. Об этом пишет «Страна.ua».
Согласно информации издания, инцидент произошел на одной из улиц города. Сотрудник ТЦК гнался за молодым человеком, когда рядом с ним внезапно остановился автомобиль. Водитель открыл дверь и молодой человек успел запрыгнуть в машину, что позволило ему избежать призыва. Сотрудник ТЦК не смог догнать уезжающий автомобиль и вернулся назад.

В интернете активно появляются видео, на которых сотрудники украинских военкоматов, зачастую применяя силу и даже избивая мужчин призывного возраста, забирают их в микроавтобусы и уводят в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что в городе Полонное Хмельницкой области мужчина применил слезоточивый газ после того, как сотрудники территориального центра комплектования отказались от предложенной им взятки в размере 200 евро.

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SHOT: ВСУ атаковали Таганрог ракетами-дронами «Паляница»
11 декабря 2024, 10:45

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области подвергся ракетному удару. По предварительным данным, для атаки ВСУ использовали новые украинские ракеты-дроны «Паляница».
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Местные жители сообщают, что атака началась около 4:20 утра. В небе над были слышны звуки не менее десяти разрывов. Сработала система противовоздушной обороны на фоне звучащих сирен воздушной тревоги, предупреждающей граждан об опасности. В результате удара получило повреждение промышленное предприятие. На стоянке около объекта сгорели 14 автомобилей. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Новая украинская ракета-дрон «Паляница» впервые была применена в ходе боевых действий в августе этого года. Дальность полёта беспилотника достигает 750 километров, скорость — около 900 километров в час. Боевая часть ракеты-дрона составляет от 30 до 50 килограммов.

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#ростовская область
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Командир морпехов Гранит: Офицеры ВСУ приказывают расправляться над жителями
11 декабря 2024, 10:43

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Военнослужащие ВСУ получают от командования приказы на жестокие расправы над мирными жителями Курской области. Об этом рассказал командир батальона 177-го полка морской пехоты с позывным Гранит.
В разговоре с ТАСС он сообщил, что имеются данные радиоперехватов об украинском оперативном дежурном, который отдаёт такие приказы. Известен даже его позывной, в чём-то «говорящий» — Звериный.

«Фашистская позиция по отношению к мирным жителям, которые не виноваты ни в чем, но тем не менее они становятся жертвами таких методов», — сказал российский офицер.

По словам Гранита, Звериный отдаёт приказы солдатам своих подразделений «ловить и расправляться с мирными жителями» максимально жестокими способами.

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#курская область
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#жители
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«Колошматило»: Жительница Таганрога рассказала, как пережидала ракетную атаку
Жительница Таганрога рассказала, что с семьей пережидала ракетную атаку в ванной
11 декабря 2024, 10:23

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Жительница Таганрога рассказала, что с семьей пережидала ракетную атаку в ванной. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Виктории, она и ее семья проживают в многоквартирном доме, который разложен в западной части города. Она отметила, что взрывов было около 20 штук.

Сразу после начала атаки женщина с ребенком и мужем укрылись в ванной. По ее словам, стены «колошматило», а вентиляционные решетки чуть не выпрыгнули. Она отметила, что в ванной комнате они просидели час, а после того как сирены смолкли, семья попыталась вернуться к нормальной жизни и «пошли пытаться спать». По словам Виктории, в доме отключили отопление и горячую воду. Район котельной в настоящее время оцеплен.

Напомним, что ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь сообщил, что Таганрог подвергся ракетной атаке ночью, в результате которой было повреждено промышленное предприятие, а также сгорело 14 автомобилей. Глава города Светлана Камбулова отметила, что пострадала котельная на улице Циолковского, в результате чего 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения.

Появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог
Появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Боевики ВСУ атакуют Ростовскую область с помощью БПЛА
Под Каменском в Ростовской области уничтожили беспилотник
11 декабря 2024, 10:10

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО сработали под Каменском, успешно перехватив и уничтожив один беспилотный летательный аппарат противника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По информации оперативных служб, в результате инцидента пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Слюсарь отметил, что работа системы противовоздушной обороны продолжает обеспечивать безопасность региона.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что власти Киева стремятся создать условия, способствующие провокации ядерного конфликта.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены над территорией Брянской области 14 БПЛА ВСУ.

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