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Зеленский вызвал недовольство США своим отказом снизить возраст мобилизации

The Telegraph: США недовольны Зеленским из-за отказа снизить возраст мобилизации
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Отказ Владимира Зеленского от снижения возраста мобилизации на Украине вызвал недовольство США. Об этом пишет The Telegraph.


В сообщении указывается, что за последние три года между Зеленским и нынешним президентом США Джо Байденом было множество разногласий. Как отметили в издании, спор о снижении порога возраста мобилизации станет окончательным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости снизить возраст мобилизации на Украине с 25 лет. Своим публичным отказом Зеленский нанес «прощальный удар» Байдену, пишут The Telegraph.

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#зеленский
#энтони блинкен
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Глава МИД Турции Фидан: украинский конфликт может привести к применению ядерного оружия
11 декабря 2024, 01:41

Хакан Фидан (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о рисках географического расширения украинского конфликта, что может привести к применению ядерного оружия. Об этом политик рассказал во время выступления в парламенте.
«Мы видим вероятность того, что война расширится географически и перерастет в гораздо более опасное измерение, может дойти до использования ядерного оружия», — сообщил Фидан.

Лидер турецкого МИД отметил, что в 2025 году Анкара продолжит прилагать усилия для скорейшего урегулирования конфликта путем мирных переговоров. К тому же Факан высказался и об участии Запада в конфликте, а также о нападении Украины на территорию России. По его словам, эти события вывели напряженность между странами на новый уровень.

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Зеленский рассказал об успешных испытаниях новой украинской ракеты «Рута»
«Страна.ua»: Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты «Рута»
11 декабря 2024, 01:18

Фото: iStock/bpawesome

Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях новой украинской ракеты «Рута». Этим он поделился в ходе вручения премии имени Бориса Патона, сообщает «Страна.ua».
Как отмечают в telegram-канале, Зеленский также рассказал об испытаниях еще двух ракет. На данный момент ракета-дрон «Паляница» вышла на серийное производство. Ракета-дрон «Пекло» успешно прошла первые боевые применения и показала хороший результат.

Напомним, что кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц сообщил о готовности предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus после своего избрания. Он рассчитывает на работу по этому вопросу в координации с США.

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#производство
#зеленский
#ракеты
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В Енакиево после обстрела ВСУ проводится добровольная эвакуация
РИА Новости: в Енакиево после обстрела ВСУ проводится добровольная эвакуация
11 декабря 2024, 01:05

Фото: iStock/trikolor

Объявленная эвакуация в районе Енакиево Донецкой Народной Республики проводится в добровольном режиме. Об этом рассказал глава муниципального образования Енакиево Александр Деменков для РИА Новости.
«Объявленная в одном из районов Енакиево в ДНР из-за атаки ВСУ эвакуация населения проходит на добровольной основе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуация в районе связана с прилетом четырех снарядов ВСУ. На данный момент силовые структуры, МЧС и медицинские службы приведены в полную готовность. Также в Енакиево было объявлено о введении режима ЧС.

По словам одной их жительниц, обстрел застал ее на кухне собственного дома. За окном она увидела столб дыма, после чего собрала документы и уехала с детьми к своему брату чтобы переждать обстрел.

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Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пообещал Киеву поставку ракет Taurus вместе с США
11 декабря 2024, 00:11

Фото: iStock/alzay

Кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц заявил о готовности поставлять Киеву дальнобойные ракеты в координации с США. Об этом сообщает Bild*.
По словам Мерца, в случае его победы на выборах Берлин обеспечит Украину ракетами Taurus.

Политик отметил, что обучение ВСУ работе с ракетами займет около 4-х месяцев. К этому времени к власти в США придет Дональд Трамп. Мерц выступает за то, чтобы работать по этому вопросу «вместе с американцами».

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#сша
#украина
#всу
#поставки
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Пушилин: ВСУ обстреляли Енакиево дальнобойным оружием
10 декабря 2024, 23:33

Фото: iStock/RamonCast

Город Енакиево Донецкой Народной Республики был обстрелян высокоточным дальнобойным оружием со стороны ВСУ. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин в своем telegram-канале.
«Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево, для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация», — говорится в сообщении.

Как отмечает Пушилин, в результате происшествия никто не пострадал. Также в Никитовском районе Горловки был ранен 27-летний мужчина после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ. Тяжесть травм оценивается как тяжелая.

Пушилин уточнил, что ВСУ совершили шесть вооруженных атак на ДНР. Для этого были применены высокоточное дальнобойное вооружение, ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударный БПЛА.


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#бпла
#происшествия
#днр
#пушилин
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Украина прекратит газоснабжение Красноармейска с 12 декабря
10 декабря 2024, 21:42

Фото: istockphoto/Yakobchuk

С 12 декабря Украина прекратит газоснабжение Красноармейска (Покровска) на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом проинформировала компания «Донецкоблгаз».
«Ликвидация последствий боевых действий в системе газораспределения и восстановление газоснабжения невозможны», — сказано в сообщении газовиков.
По их информации за последнюю неделю зафиксировали 40 повреждений газовых сетей в городе. Горожан призвали перекрыть газ в частных домах и квартирах.

Владимир Зеленский отмечал, что покровское направление является для боевиков ВСУ одним из самых сложных.

Недавно глава киевского режима высказывался о российских активах, предлагая потратить 30 миллиардов долларов на системы Patriot США.

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#россия
#украина
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#газоснабжение
#война
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#конфликт
#новости
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Гросси: БПЛА атаковал автомобиль экспертов МАГАТЭ по дороге на ЗАЭС
10 декабря 2024, 21:08

Фото: istockphoto/NiseriN

Беспилотник атаковал машину экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по дороге на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом в официальном аккаунте организации заявил руководитель Рафаэль Гросси.
«Один из автомобилей команды МАГАТЭ подвергся атаке с использованием беспилотника на территории Украины. К счастью, обошлось без жертв, и наши сотрудники находятся в безопасности. Ротация была завершена», — сказал он.
Гросси добавил, что удары по атомным электростанциям недопустимы, призвав к уважению. По его словам, неприемлемо атаковать обеспечивающих ядерную безопасность таких объектов людей.

ЗАЭС находится в собственности Российской Федерации с октября 2022 года. Предприятие расположено на левобережье Днепра рядом с Энергодаром. ЗАЭС является самой крупной в Европе по мощности и количеству блоков.

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#магатэ
#запорожская область
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Зеленский высказался о российских активах
Зеленский предложил потратить активы России на системы ПВО Patriot
10 декабря 2024, 20:53

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Владимир Зеленский хочет потратить российские активы на американские системы противовоздушной обороны Patriot. Как сообщает УНИАН, речь идет о сумме в 30 миллиардов долларов на 10-12 единиц вооружений.
«Все понимают, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для [президента России Владимира] Путина бессодержательной. Потому что, если наше небо полностью защищено, преимущества в небе у них нет», — произнес Зеленский в Европарламенте.
Кроме того, глава киевского режима, по его словам, не понимает, почему Запад не пользуется активами РФ для Украины.

Перед этим в Госдуме рассказали, на что надеется Зеленский.

На фоне спецоперации на Украине страны коллективного Запада стали оказывать Киеву всяческую поддержку.

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#конфликт
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В Госдуме высказались о возможности получения Киевом приглашения в НАТО
Депутат Госдумы Чепа: Зеленский не потерял надежду на вступление в НАТО
10 декабря 2024, 20:39

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Владимир Зеленский все еще надеется вступить в блок НАТО, несмотря на то, что это маловероятно, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Вступление в НАТО — одна из последних надежд Зеленского на сохранение власти. Недавно он заявил, что нет смысла разговаривать об этом с избранным президентом США Дональдом Трампом — только с действующим Джо Байденом», — прокомментировал собеседник.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. При этом политик продолжает предъявлять различные требования к своим западным союзникам. Эксперты отмечали, что разномастные планы главы киевского режима являются не более чем очередными просьбами к США и другим государствам.

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