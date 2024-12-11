Зеленский вызвал недовольство США своим отказом снизить возраст мобилизации

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Отказ Владимира Зеленского от снижения возраста мобилизации на Украине вызвал недовольство США. Об этом пишет The Telegraph.
В сообщении указывается, что за последние три года между Зеленским и нынешним президентом США Джо Байденом было множество разногласий. Как отметили в издании, спор о снижении порога возраста мобилизации станет окончательным.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости снизить возраст мобилизации на Украине с 25 лет. Своим публичным отказом Зеленский нанес «прощальный удар» Байдену, пишут The Telegraph.
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