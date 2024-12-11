Стало известно, почему Трамп пока не может говорить об Украине

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп не уполномочен до инаугурации говорить о перемирии на Украине. Об этом информирует РИА Новости.
Во вторник Орбан сообщил, что накануне провел день с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц и предприниматель Илон Маск.
Орбан заявил, что это не были переговоры, поскольку Трамп еще не вступил в должность. Он отметил, что когда Трамп займет свой пост, начнутся переговоры, а пока это была просто беседа.
Тем не менее, он выразил уверенность, что когда Трамп 20 января вступит в должность, вскоре будет ощущаться благотворный эффект этого.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
Ранее Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключить мир с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Орбан заявил, что это не были переговоры, поскольку Трамп еще не вступил в должность. Он отметил, что когда Трамп займет свой пост, начнутся переговоры, а пока это была просто беседа.
«Пока он не в той ситуации, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США», — сказал премьер-министр Венгрии.
Тем не менее, он выразил уверенность, что когда Трамп 20 января вступит в должность, вскоре будет ощущаться благотворный эффект этого.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.
Ранее Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключить мир с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова