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Режиссер «Ералаша» Белостоцкий, осужденный за педофилию, спасает жизни на СВО

Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» Белостоцкий стал фельдшером на СВО
13 февраля 2024, 15:14
Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, осужденный на 14 лет за совращение 13-летнего мальчика, рассказал, что в зоне спецоперации занимается сохранением жизни военных. Его словам передает MSK1.RU
По словам Белостоцкого, он отправился на спецоперацию из колонии. Туда приехали представители Минобороны, и он заключил контракт на военную службу.

«В свои 50 я занимался много чем. Но на этой службе моя задача — не забирать жизни людей, а сохранять их. Я — медик, "Док", говорят бойцы, это приятно, но незаслуженно. Я, скорее, фельдшер: в свое время не доучился до конца в мединституте», — рассказал Белостоцкий.


Он отметил, что испытывает радость от того, что снова может быть полезным. А это чувство, по его словам, с лихвой компенсирует все тяготы военной службы и возможные риски.

5 декабря стало известно, что экс-режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий, осуждённый на 14 лет колонии за совращение 13-летнего мальчика, отправлен в зону СВО. Об MSK1.RU сообщила его сестра. Белостоцкому оставалось отбыть 4,5 года до выхода на свободу. Его изначальный 14-летний срок сократили вдвое. По словам сестры, он подписал контракт с Минобороны в октябре и сейчас редко выходит на связь.

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#контракт
#сво
#минобороны
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«Дорого заплатит»: В США раскрыли, что ждёт Зеленского после увольнения Залужного
Atlantic: Зеленский дорого заплатит, если Сырский не оправдает его надежд
13 февраля 2024, 16:29

Украинский лидер Владимир Зеленский ждёт изменения ситуации на линии боевого соприкосновения после назначения на пост главкома ВСУ Александра Сырского, об этом сообщили в американском издании The Atlantic.
«Зеленский дорого заплатит за увольнение Валерия Залужного. Теперь Сырский будет находиться под огромным давлением. Любой признак того, что его военные усилия терпят неудачу в результате смещения Залужного, приведет к политическим последствиям», — пишет автор статьи.

В Atlantic подчеркнули, что после отставки с поста главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный сможет составить политическую конкуренцию для действующего президента Зеленского. Помимо этого, он сможет заручиться поддержкой украинцев, критикуя провалы на полях СВО после назначения нового главкома.

Журналист отметил, что непрекращающаяся череда провалов украинской армии также может послужить поводом к уменьшению западной помощи.

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#валерий залужный
#владимир зеленский
#всу
#сво
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Сырский запретил разглашать информацию о потерях ВСУ в Селидово, заявила Симоньян
Симоньян: Сырский запретил разглашать потери ВСУ в Селидово
13 февраля 2024, 15:54

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Новый главком ВСУ Александр Сырский запретил разглашать любую информацию об украинских потерях при российском ударе по тренировочному лагерю в Селидово. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ.

Телеграм-канал «Военная хроника» сообщает, что в момент атаки на полигоне находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, прибывших туда на учения из резерва. Эти подразделения позже должны были направиться под Авдеевку. В публикации сообщается, что на территории военного объекта продолжается детонация боеприпасов. Точное количество убитых и раненых украинских военных неизвестно.

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#telegram
#всу
#учения
#удар
#рф
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«Продвигаются ежедневно»: В Германии ужаснулись успехами российской армии
Welt: Российские военные ежедневно продвигаются вперёд на полях СВО
13 февраля 2024, 15:39

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные ежедневно идут вперёд по всей линии боевого соприкосновения, об этом сообщил Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого издания Welt.
«Я могу сказать, что давление со стороны русских колоссально. Русские ежедневно идут вперед: иногда на пару десятков метров, иногда на пару сотен, а иногда на один или два километра», — прокомментировал ситуацию Ваннер.

По его словам, Вооружённые силы Украины столкнулись с мощной нехваткой боеприпасов и вооружения, в то время как российская армия подобных трудностей не испытывает. Напротив, Москва не прекращает улучшать свой оборонно-промышленный комплекс, снабжая солдат всё более современным и мощным оружием.

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#вс рф
#всу
#сво
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Полторы тысячи солдат ВСУ попали под ракетный удар при построении на полигоне Селидово
ВС РФ нанесли удар по украинскому полигону Селидово во время построения пехоты
13 февраля 2024, 15:21

Фото: istockphoto/bpawesome

Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ.
Тедеграм-канал «Военная хроника» сообщает, что в момент атаки на полигоне находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, прибывших туда на учения из резерва. Эти подразделения позже должны были направиться под Авдеевку. В публикации сообщается, что на территории военного объекта продолжается детонация боеприпасов. Точное количество убитых и раненых украинских военных неизвестно.

Въезд и выезд из Селидово в настоящее время закрыт. Сотрудники СБУ ведут активный поиск наводчиков и координаторов ракетного огня. Авторы телеграм-канала напоминают об атаке на офицерский состав 128-й ОГШБр, который был накрыт примерно таким же образом в Запорожской области.

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#учения
#сотрудники
#сбу
#всу
#удар
#ракета
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В Запорожской области сбили украинский самолёт
Рогов: ВС РФ сбили под Работино украинский самолёт
13 февраля 2024, 14:13

Фото: iStock/vovashevchuk

Российские военные под Работино сбили украинский самолёт, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Поступила оперативная информация от ребят с передовой. Сбили в районе Работино военный вертолет противника», — прокомментировал ситуацию Рогов.

По его словам, воздушную цель удалось ликвидировать при помощи противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

Рогов также рассказал, что впервые сбить вражеский самолёт с помощью ПТУР удалось российской стороне ещё в 2014 году. Тогда ополченец из Запорожья с позывным «Кирпич» уничтожил самолёт Вооружённых сил Украины, пролетавший над территорией Донбасса.

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#вс рф
#всу
#сво
#самолет
#запорожская область
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В Белгородской и Брянской областях отразили атаку украинских беспилотников
Минобороны: В Белгородской и Брянской областях сбили четыре беспилотника ВСУ
13 февраля 2024, 13:35

Фото: iStock/sommersby

Российская система противовоздушной обороны сбила четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 12.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - рассказали в Минобороны.

Таким образом, сразу три вражеских беспилотника были сбиты в небе над Белгородской область. Еще один украинский дрон ликвидировали в Брянской области.

Не имея возможности добиться каких-либо успехов в зоне военных действий, украинские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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#дрон
#бпла
#минобороны
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ВС РФ завладели редкими дронами ВСУ и передали их на изучение специалистам
Российские специалисты получили для изучения редкие БПЛА и оборудование ВСУ
13 февраля 2024, 11:59

Фото: iStock/abriendomundo

Бойцы гвардейского мотострелкового полка 1430 на Запорожском направлении завладели редкими видами украинских беспилотников и передали их специалистам для дальнейшего изучения. Об этом передает РИА Новости.
В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе», — рассказал собеседник.

Он добавил, что к российским специалистам также попало приспособление для сброса снарядов, которое обладает четырьмя слотами. Благодаря такой модернизации дрон становится пригодным для многоразового использования и может переносить четыре взрывных устройства.

В настоящее время российские специалисты изучают конструкцию вражеских беспилотников, чтобы выработать стратегию эффективного противодействия.

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Авиация ВС РФ ликвидировала пункт управления и бронетехнику ВСУ на Донецком направлении
Российская авиация уничтожила пункт управления ВСУ на Донецком направлении
13 февраля 2024, 11:37

Фото: iStock/ILya Oslyakov

Российские военные летчики нанесли удар по пункту управления украинской армии на Донецком направлении. Также была уничтожена бронетехника противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипажи Ми-28 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по пункту управления и бронетехнике противника на Донецком направлении», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом передовой авиационный наводчик подтвердил, что назначенная цель была уничтожена.

Ранее также сообщалось, что мобильное подразделение расчета «блуждающих минометов» ликвидировало группу ВСУ, которая разместилась в заброшенном здании на правом берегу Днепра. Расчет получает от разведки ориентир по целям и выдвигается на полиции для отработки. Военные производят несколько залпов и оперативно покидают место. На работу уходит не более трех минут. После этого точку может накрыть вражеский ответный огонь.


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#сво
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Жительница Авдеевки пробиралась три дня через линию фронта в Донецк
Жительница Авдеевки преодолела линию столкновения, чтобы попасть в Донецк
13 февраля 2024, 11:01

Фото: iStock/Таисия Воронцова

Жительница Авдеевки Валентина преодолела линию боевого столкновения, чтобы попасть в Донецк. Ее историю передает РИА Новости.
Женщина рассказала, что вместе с отцом она присоединилась к группе людей, которые хотели уйти в Донецк со стороны подконтрольной ВС РФ территории в районе гостиницы «Царская охота».

«Мы не знали, куда идти, все разрушено, улица горит. И не было места, куда можно людям пойти. Я предложила пойти на авдеевский поворот. Это дорога в сторону Донецка. Это как раз дорога мимо "Царской охоты". Люди посмотрели, было очень шумно, все падало, все взрывалось. Они сказали, что очень страшно туда идти», - рассказала она.

Тогда она одна пошла в сторону Донецка. По словам Валентины, ей пришлось пересечь линию боевого столкновения. Во время ее пути с обеих сторон в посадке шли бои, но она продолжала идти, так как другого выбора у нее не было. Жительницу Авдеевки почти всю дорогу сопровождали два дрона, однако они перестали ее преследовать, когда она подошла к российским позициям. Здесь ее накормили и на машине отвезли в Донецк. Всего женщина на дорогу трое суток.

По ее рассказу, отец погиб из-за падения мины. Ей тогда повезло, она находилась всего в паре метрах от взрыва.

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