Режиссер «Ералаша» Белостоцкий, осужденный за педофилию, спасает жизни на СВО

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, осужденный на 14 лет за совращение 13-летнего мальчика, рассказал, что в зоне спецоперации занимается сохранением жизни военных. Его словам передает MSK1.RU
По словам Белостоцкого, он отправился на спецоперацию из колонии. Туда приехали представители Минобороны, и он заключил контракт на военную службу.
Он отметил, что испытывает радость от того, что снова может быть полезным. А это чувство, по его словам, с лихвой компенсирует все тяготы военной службы и возможные риски.
5 декабря стало известно, что экс-режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий, осуждённый на 14 лет колонии за совращение 13-летнего мальчика, отправлен в зону СВО. Об MSK1.RU сообщила его сестра. Белостоцкому оставалось отбыть 4,5 года до выхода на свободу. Его изначальный 14-летний срок сократили вдвое. По словам сестры, он подписал контракт с Минобороны в октябре и сейчас редко выходит на связь.
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«В свои 50 я занимался много чем. Но на этой службе моя задача — не забирать жизни людей, а сохранять их. Я — медик, "Док", говорят бойцы, это приятно, но незаслуженно. Я, скорее, фельдшер: в свое время не доучился до конца в мединституте», — рассказал Белостоцкий.
5 декабря стало известно, что экс-режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий, осуждённый на 14 лет колонии за совращение 13-летнего мальчика, отправлен в зону СВО. Об MSK1.RU сообщила его сестра. Белостоцкому оставалось отбыть 4,5 года до выхода на свободу. Его изначальный 14-летний срок сократили вдвое. По словам сестры, он подписал контракт с Минобороны в октябре и сейчас редко выходит на связь.
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Элина Позднякова