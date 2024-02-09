На Урале поймали педофила, насиловавшего дочь сожительницы шесть лет

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В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за изнасилования несовершеннолетней дочери сожительницы. Об этом информирует РЕН ТВ.
Инцидент произошел в Березовском. По информации источника, в полицию обратилась мать девочки. Она сообщила, что мужчина с 2018 года по середину января 2024 года несколько раз совершал сексуальное насилие в отношении подростка.
В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что сына «маршруточного короля» Москвы и Подмосковья подозревают в изнасиловании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак