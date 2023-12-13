РФ приравняла взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине

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Польша, Румыния и Словакия начинают напрямую втягиваться в конфликт на Украине, так как с их авиационных баз взлетели истребители F-16. Такое заявление сделал глава делегации от МИД России Константин Гаврилов заявил в рамках переговоров в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением.
«Любые попытки применения истребителей F-16 с территорий стран-членов НАТО будут восприниматься Москвой как полноправное участие в конфликте на Украине и вызовут у России необходимость к ответным действиям», - заявил Гаврилов.
По его словам, США уже не скрывают свой агрессивный характер за оборонительной формулировкой, создавая угрозы безопасности на западных границах РФ.
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Элина Позднякова