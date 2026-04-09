В США обнаружили новые захоронения американских наемников, воевавших на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственное расследование.





Согласно материалу, одним из убитых оказался ветеран морской пехоты с 20-летним стажем Кори Навроцки. Он родился в штате Пенсильвания, за свою жизнь участвовал в операциях в Ираке, Афганистане и Кувейте. Мужчину ликвидировали в конце октября 2024 года при попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область. Его похоронили на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.



