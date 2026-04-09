РИА Новости обнаружило новые могилы уничтоженных на Украине наемников США
В США обнаружили новые захоронения американских наемников, воевавших на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственное расследование.
Согласно материалу, одним из убитых оказался ветеран морской пехоты с 20-летним стажем Кори Навроцки. Он родился в штате Пенсильвания, за свою жизнь участвовал в операциях в Ираке, Афганистане и Кувейте. Мужчину ликвидировали в конце октября 2024 года при попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область. Его похоронили на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.
Губернатор Краснодарского края сообщил о последствиях ночного налета БПЛА, есть погибший
Ещё один погибший является выходцем из Техаса по имени Эрик Гигглмен. Он служил в армии США восемь лет (с 2013 по 2021 год), дважды находился на боевых «командировках» в Афганистане. Его могила — в родном штате. Отмечается, что в апреле 2022 года Гигглмен присоединился к ВСУ, а в ноябре 2025 года его убили в Запорожской области.
Третий ликвидированный наёмник — Круз Майкл Брайан. Он прослужил 14 лет в нацгвардии штата Орегон, выполнял боевые задания в Афганистане и Ираке. Брайан вступил в ВСУ в июне 2024 года, а уже в июле того же года погиб. Мужчинупохоронили на родной земле.