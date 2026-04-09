AP: Первый покоривший Эверест американец Джим Уиттакер скончался в возрасте 97 лет

09 апреля 2026, 02:21

Фото: iStock/Elena Slepitskaya

Знаменитый альпинист Джим Уиттакер, который является первым американцем, покорившим Эверест, умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление семьи мужчины.