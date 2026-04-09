AP: Первый покоривший Эверест американец Джим Уиттакер скончался в возрасте 97 лет
Знаменитый альпинист Джим Уиттакер, который является первым американцем, покорившим Эверест, умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление семьи мужчины.
Уиттакер скончался во вторник в своём доме в штате Вашингтон. В 1963 году он стал первым гражданином США, достигшим вершины Эвереста. Помимо этого достижения, он возглавил множество других походов, включая Международное мирное восхождение на Эверест в 1990 году. Оно объединило альпинистов из США, СССР и Китая, чтобы показать, чего можно достичь благодаря сотрудничеству и доброй воле.
Родственники Уиттакера отметили, что он всю жизнь был сторонником мира и верил, что общие проблемы в дикой природе способны объединять самых разных людей — не имеет значения, откуда они родом, какого они пола и какая у них идеология.
Читайте также: