Губернатор Краснодарского края сообщил о последствиях ночного налета БПЛА, есть погибший
Этой ночью в Краснодарском крае отражают очередную атаку дронов. Из-за налета беспилотников ВСУ погиб один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Он уточнил, что в посёлке Саук-Дере Крымского района обломки сбитого БПЛА убили мужчину, который в тот момент находился на балконе многоквартирного дома. Губернатор выразил соболезнования родным и сообщил, что администрация района окажет семье всю необходимую помощь.
Кроме того, фрагменты уничтоженных дронов упали в поле в пригороде Крымска, на территории одного из предприятий, а также на нескольких улицах в селе Молдаванское. По предварительной информации, в этих случаях пострадавших нет.
Кондратьев призвал местных жителей соблюдать меры безопасности и помнить: при объявлении угрозы атаки БПЛА не следует выходить на улицу или подходить к окнам.
