Риттер: ракеты ATACMS внезапно теряют цель и падают от российских РЭБ

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что дальнобойные ракеты ATACMS, которые применяют ВСУ, во время полета внезапно теряют цель и падают из-за российских систем РЭБ. Об этом Риттер сообщил в интервью журналисту Гарланду Никсону.
По словам экс-разведчика, по этой причине об американских ракетах на Украине ничего не слышно. Риттер утверждает, что как только солдаты украинской армии нажимают пусковую кнопку, ракета летит в никуда, так как ее подавляют станции радиоэлектронной борьбы.
Риттер пояснил, что системы РЭБ глушат сигнал GPS, который наводит ее на цель, после чего ракета сбивается с пути.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что США хотят заполучить «самолет Судного дня», который смог бы работать без GPS-навигации. Леонков подчеркнул, что Вашингтон пытается обновить свою систему воздушной разведки из-за страха, что Россия может сбить американские космические аппараты противоспутниковым оружием.
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Риттер пояснил, что системы РЭБ глушат сигнал GPS, который наводит ее на цель, после чего ракета сбивается с пути.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что США хотят заполучить «самолет Судного дня», который смог бы работать без GPS-навигации. Леонков подчеркнул, что Вашингтон пытается обновить свою систему воздушной разведки из-за страха, что Россия может сбить американские космические аппараты противоспутниковым оружием.
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Екатерина Коршунова