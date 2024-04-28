WP: Зеленский занизил число потерь в рядах ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых

Фото: сайт Кремля
Данные президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ с начала боевых действий были значительно преуменьшены. Об этом пишет The Washington Post.
Отмечается, что украинский лидер мог значительно уменьшить данные о якобы 31 тысяче уничтоженных украинских боевиков, чтобы не препятствовать мобилизационным мероприятиям, которые и без того проходят крайне тяжело. Это поясняется тем, что после одобрения нового пакета помощи на 61 миллиард долларов американское руководство стало оказывать давление на Украину.
США обеспокоены тем, что сдержать планируемое наступление ВС РФ без нового призыва на Украине не удастся. В материалах издания сообщается, что возобновление поставок оружия позволит киевскому режиму задержать российских военных на некоторое время. При этом Украина вряд ли вернет утраченные территории минимум до следующего года из-за острого дефицита солдат.
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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США обеспокоены тем, что сдержать планируемое наступление ВС РФ без нового призыва на Украине не удастся. В материалах издания сообщается, что возобновление поставок оружия позволит киевскому режиму задержать российских военных на некоторое время. При этом Украина вряд ли вернет утраченные территории минимум до следующего года из-за острого дефицита солдат.
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Екатерина Коршунова