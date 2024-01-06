Украина не получит в срок датские истребители F-16

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Отправка Данией первых истребителей американского производства F-16 на Украину задерживается на срок до полугода. Об этом сообщает Berlingske.
Ранее сообщалось, что истребители НАТО F-16 сделали попытку нанести удары по Крыму. Они выпустили ракеты из румынского воздушного пространства. За штурвалами F-16 были иностранные пилоты.
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Истребители НАТО F-16 сделали попытку нанести удары по Крыму
Екатерина Коршунова