На Украине сделали шокирующее заявление после российских ударов

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Экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил, что число российских ударов по объектам на Украине будет возрастать. Об этом Стариков сообщил на своем YouTube-канале.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова