«Родственников нет, органы здоровы»: у бойца ВСУ чуть не изъяли органы для продажи

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В украинских госпиталях раненым одиноким бойцам ВСУ вводили сильнодействующие лекарственные препараты, чтобы впоследствии изъять у них здоровые внутренние органы и продать. Об этом в своем блоге написал бывший военный летчик, популярный украинский военный блогер Fighterbomber.
Он опубликовал письмо, полученное от своего товарища из Киева, в котором тот описал, что в ВСУ мобилизовали его кума, который вскоре получил легкое ранение. Его привезли в госпиталь в Днепропетровске, выяснили, что у бойца нет близких родственников, и сделали укол «кетамина», чтобы он уснул. Засыпая, украинец услышал разговор врачей.
Далее мужчине сделали еще один укол. Однако в этот момент в медучреждении неожиданно появилась гражданская жена солдата в сопровождении работника киевского госпиталя. Тогда пациента забрали из Днепропетровска. После всех введенных препаратов у 33-летнего военного ВСУ случился инсульт.
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«Давайте вызовем врача (Пелех Виталий Анатольевич, больница Мечникова) типа родственников нет, органы здоровы!» — пишет автор опубликованного письма.
Далее мужчине сделали еще один укол. Однако в этот момент в медучреждении неожиданно появилась гражданская жена солдата в сопровождении работника киевского госпиталя. Тогда пациента забрали из Днепропетровска. После всех введенных препаратов у 33-летнего военного ВСУ случился инсульт.
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Элина Позднякова