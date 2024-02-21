Рогов предположил возможный побег Буданова* в Лондон

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Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* может уже сбежать в Лондон к анонсируемому им контрнаступлению ВСУ в 2025 году. Такое мнение выразил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
«Подобные заявления – элементы информационной войны. Буданов* дает образ будущего для боевиков ВСУ, что в нынешних реалиях является абстрактным, далеким, нереальным и виртуальным. Кто спросит с него в 2025 году и вопрос, кто и где будет», - рассуждает Рогов в беседе с РИА Новости.
Он также задался вопросом: а не сбежит ли сам Буданов* к тому времени в Лондон?
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* Внесен в список террористов и экстремистов
Элина Позднякова