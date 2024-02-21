Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* может уже сбежать в Лондон к анонсируемому им контрнаступлению ВСУ в 2025 году. Такое мнение выразил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.