The Telegraph: Глава ГУР Украины Буданов пообещал новое наступление ВСУ весной

Новое контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) начнется весной 2024 года. Об этом глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил изданию The Telegraph.
«По правилам любой, так сказать, игры — ты делаешь ход, противник делает ход. Сейчас — ход противника, он закончится и, я думаю, начнётся наш», — заявил Буданов.Он отметил, что украинская армия перешла к стратегии «активной обороны» и начала строить обширные укрепления.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает свою стратегию в отношении Украины после неудачного контрнаступления со стороны украинских сил.
Согласно информации газеты Washington Post, новый план фокусируется не на попытках захвата новых территорий, а на предоставлении Киеву поддержки в противостоянии возможным новым атакам. Издание отмечает, что администрация стремится помочь Украине отразить возможные новые наступления со стороны России, одновременно направляя усилия на достижение долгосрочной цели укрепления военной и экономической мощи страны.
Читайте также:
Глава ГУР Буданов признал, что год для Украины будет тяжелым
Экс-замминистра Тука заявил о планах Зеленского заменить Залужного на Буданова
В Германии назвали главные причины провала наступления ВСУ
Артем Путинцев