Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя заявление МАГАТЭ по поводу обстрелов ЗАЭС, заявил, что причастные к атакам на станцию очевидны. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, обстрелы ведутся по указанию киевского режима. Он отметил, что такие заявления со стороны Гросси являются политическими играми и попыткой обелить преступное правительство Зеленского.
Рогов подчеркнул, что фактически Гросси сознался в том, что МАГАТЭ зависимо от западных стран.
Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС.
Ранее сообщалось, что Гросси планирует в мае посетить Россию, в том числе Калининград.
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Рогов подчеркнул, что фактически Гросси сознался в том, что МАГАТЭ зависимо от западных стран.
Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС.
Ранее сообщалось, что Гросси планирует в мае посетить Россию, в том числе Калининград.
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Екатерина Коршунова