Рогов рассказал, кто причастен к многочисленным атакам на ЗАЭС

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя заявление МАГАТЭ по поводу обстрелов ЗАЭС, заявил, что причастные к атакам на станцию очевидны. Об этом сообщает РИА Новости.