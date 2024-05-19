Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры

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Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин написал в своем Telegram-канале, что припортовая инфраструктура повреждена в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
По словам Прокудина, были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру. Он добавил, что складское помещение и хозяйственные постройки оказались разбиты.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили за ночь 57 украинских дронов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили за ночь 57 украинских дронов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова