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Рогов заявил, что российские войска продвинулись к центру Работино

25 февраля 2024, 04:21
Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Российские войска продвинулись к центру села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил РИА «Новости» глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, Работино стало одной из самых горячих точек спецоперации.

«Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов, плюс идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации», — подчеркнул он.


Ранее Владимир Рогов заявил, что режим Владимира Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области.

За последние дни боевые действия на Запорожском направлении заметно активизировались. Инициатива находится на стороне российских войск. ВС РФ наносит массированные удары по позициям противника с использованием артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО) и тяжёлых огнемётных систем (ТОС) «Солнцепёк».

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#украина
#сво
#вооружённые силы рф
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Кулеба: Украина испытывает огромный дефицит снарядов
CNN: Глава МИД Украины Кулеба заявил об огромном дефиците боеприпасов у ВСУ
25 февраля 2024, 00:48

Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают огромный дефицит артиллерийских снарядов, в то время как Россия обладает подавляющими силами. Такую оценку ситуации дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN.
«Мы испытываем огромную нехватку артиллерийских снарядов и других видов вооружений», — сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли украинские войска, учитывая дефицит вооружений, и дальше удерживать свои позиции, в частности в Харьковской области, Кулеба отметил, что Вооруженные силы Украины пытаются противостоять «подавляющим силам России».

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, только США смогут поставить на Украину вооружение в том объеме, что необходимо стране, так как Евросоюз и третьи страны не смогут предоставить нужный объем помощи, хотя он и «выедает мозг» европейским коллегам, чтобы получить снаряды.

ВСУ столкнулись с острым дефицитом артиллерийских боеприпасов, на один снаряд, выпущенный ВСУ, приходится десять российских. Такие данные привела ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника СБУ Украины. А канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина совсем скоро может столкнуться с серьёзным дефицитом вооружения. По его словам, некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить.

Украинская армия не может выпускать более двух тысяч снарядов в день на линии фронта протяженностью 1,5 тысячи километров, при этом дефицит снарядов становится все острее с каждым днем.

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#украина
#мид
#сша
#боеприпасы
#дефицит
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Хакеры разместили в эфире украинского канала пророссийские лозунги
Хакеры взломали эфир украинского канала и разместили пророссийские лозунги
25 февраля 2024, 00:36

Фото: iStock/ dusanpetkovic

Хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой», разместив там пророссийские лозунги.
«Сегодня в 18:33 телеканал «Прямой» подвергся российской хакерской атаке», — сделало официальное заявление руководство телеканала в своем Telegram-канале.

В бегущей информационной строке появилась российская пропаганда, поясняется в сообщении.

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Украина может потерять части Донбасса и некоторые территории на юге до конца года
Британский эксперт Хусейн Алиев: Украина потеряет оставшуюся часть Донбасса до конца года
24 февраля 2024, 21:32

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военный эксперт из Великобритании Хусейн Алиев заявил в интервью Sky News, что Украина может потерять оставшуюся под ее контролем часть Донбасса и некоторые территории на юге до конца этого года.
Алиев отметил, если Украина будет медлить, скорее всего это приведёт к более серьёзным территориальным потерям.

Эксперт считает, что если Украина не займется строительством оборонительных укреплений и не нарастит собственное производство боеприпасов, а также не ускорит набор военных и их обучение, она, скорее всего, потеряет оставшуюся часть Донбасса в этом году, а также некоторые территории на юге.

Алиев отметил, что Россия, напротив, быстро приспособилась к боевым действиям и отточила обучение военных специальностей.

В последние недели у ВСУ было несколько крупных поражений, украинские военные отступили из ключевых укрепрайонов. На Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях российская армия выбила противника из сел Весёлое, Крахмальное и Табаевка.

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#россия
#военные
#украина
#всу
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На Новолипецком металлургическом комбинате обезврежены части БПЛА
24 февраля 2024, 20:40

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале о проведении операции по обезвреживанию частей беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).
«На территории комбината безопасным дистанционным способом обезврежены части подавленного БПЛА. Пострадавших нет, на работу комбината существенного влияния не оказано», — рассказал глава Липецкой области.
Предыдущие сообщения губернатора Артамонова относительно пожара, возникшего на НЛМК в ночь на 24 февраля, указывали на то, что возгорание могло быть вызвано падением БПЛА.

Сообщение о пожаре появилось в Telegram губернатора в 03:55, а утром Игорь Артамонов сообщил, что липецкие военные перехватили два беспилотника. Отбой авиационной тревоги был передан в 4:08. Также БПЛА были перехвачены в Курской, Белогорской, Брянской и Тульской областях.

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#военные
#бпла
#возгорание
#завод
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В НАТО спрогнозировали время начала нового контрнаступления ВСУ
NYT: ВСУ начнут новое контрнаступление не ранее 2025 года, считают в НАТО
24 февраля 2024, 19:45

Фото: iStock/Olena_Z

Украина предпримет попытки начать новое контрнаступление не ранее 2025 года. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что этот год украинская армия будет использовать для обороны и восстановления своих сил. Если это сделать удастся, то уже в следующем году ВСУ могут приступить к организации нового контрнаступления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Fox News заявил об активной подготовке ВСУ к новому контрнаступлению сразу на двух фронтах: в Чёрном море и в основной зоне проведения российской спецоперации. Он убеждён, что украинская армия сможет это сделать и крайне удивит своими возможностями российскую сторону.

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#контрнаступление
#всу
#украина
#россия
#нато
#спецоперация
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ВСУ обстреляли ресторан в Донецке, где проходила свадьба
24 февраля 2024, 19:24

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Украинские войска обстреляли ресторан в Донецке, где проходила свадьба. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В результате обстрела один человек получил осколочное ранение ноги. По словам очевидцев, молодой человек лежал на земле, ему оперативно оказали первую помощь и вызвали скорую.

Сотрудница ресторана рассказала корреспонденту агентства, что в момент прилёта снаряда в заведении находилось около 50-60 человек. В этот момент там праздновали свадьбу, а молодожёны танцевали медленный танец.

Ранее в этот день ВСУ произвели удар по многоквартирному дому в Донецке.

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#всу
#обстрел
#днр
#свадьба
#рестораны
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ВС РФ уничтожили бойцов элитного батальона «Азов»* в Авдеевке
Экс-агент ЦРУ Макговерн: ВС РФ уничтожили элитных бойцов «Азова»* в Авдеевке
24 февраля 2024, 19:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военные ВС РФ уничтожили элитных боевиков «Азова»* в Авдеевке. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн.
Он рассказал, что военных их элитного украинского батальона отправил лично главком ВСУ Александр Сырский. Однако российские солдаты обнаружили из позиции с воздуха и нанесли удары.

По словам Макговерна, после освобождения Авдеевки Россия фактически одержала победу над Украиной, поскольку ждать улучшения ситуации в рядах ВСУ уже бессмысленно. Украинская армия столкнулась с нехваткой оружия и живой силы.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#украина
#всу
#россия
#вс рф
#спецоперация
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«Страна.ua»: ВСУ вывели войска из Ласточкино, западнее Авдеевки
24 февраля 2024, 18:15

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВСУ вывели войска из населённого пункта Ласточкино, расположенного западнее Авдеевки. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Украинские военные утверждают, что их фланги и маршруты снабжения оказались под угрозой. В связи с этим было принято решение отойти со своих позиций.

Пока украинское военное ведомство не давало официального подтверждения этой информации.

Напомним, что Авдеевка, являющаяся северным пригородом Донецка, была полностью взята российскими военными 17 февраля. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. Украинские военные в ходе взятия Авдеевки были отброшены на десять километров.

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#всу
#украина
#вс рф
#военные
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ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке, есть погибшие
24 февраля 2024, 16:12

Фото: iStock/RamonCast

ВСУ нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка, есть погибшие. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте происшествия.
Мужчина, пострадавший при обстреле, рассказал, что снаряд прилетел спустя 20 минут после его возвращения домой. В результате погиб его сосед, друг детства Иван.

Отмечается, что снаряд задел верхние этажи дома, пробив стену дома. Взрывной волной выбило окна, повредило балконы верхних этажей. Остекление также пострадало и в соседних постройках.

В субботу, 24 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в зону СВО, где заслушал доклады группировки «Центр» о характере действий ВСУ.

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#днр
#всу
#обстрел
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