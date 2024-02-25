Рогов заявил, что российские войска продвинулись к центру Работино

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev
Российские войска продвинулись к центру села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил РИА «Новости» глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, Работино стало одной из самых горячих точек спецоперации.
Ранее Владимир Рогов заявил, что режим Владимира Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области.
За последние дни боевые действия на Запорожском направлении заметно активизировались. Инициатива находится на стороне российских войск. ВС РФ наносит массированные удары по позициям противника с использованием артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО) и тяжёлых огнемётных систем (ТОС) «Солнцепёк».
Читайте также:
Рогов рассказал об ожесточённых боях в районе Вербового и Работино
Рогов: Украина бросает всё новые силы под Работино, пытаясь удержать село
Жители Запорожья массово просят о помощи с переездом в Россию, заявил Рогов
«Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов, плюс идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации», — подчеркнул он.
За последние дни боевые действия на Запорожском направлении заметно активизировались. Инициатива находится на стороне российских войск. ВС РФ наносит массированные удары по позициям противника с использованием артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО) и тяжёлых огнемётных систем (ТОС) «Солнцепёк».
Читайте также:
Рогов рассказал об ожесточённых боях в районе Вербового и Работино
Рогов: Украина бросает всё новые силы под Работино, пытаясь удержать село
Жители Запорожья массово просят о помощи с переездом в Россию, заявил Рогов
Артем Путинцев