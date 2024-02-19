Рогов рассказал об ожесточённых боях в районе Вербового и Работино

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Российские войска ведут ожесточённые бои с противником в районе сёл Вербовое и Работино в Запорожской области. Об этом рассказал глава регионального общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
Накануне общественный деятель рассказывал, что за последние дни боевые действия на Запорожском направлении заметно активизировались. Инициатива находится на стороне российских войск. ВС РФ наносит массированные удары по позициям противника с использованием артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО) и тяжёлых огнемётных систем (ТОС) «Солнцепёк».
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Александр Бойцов