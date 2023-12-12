Рогов заявил о полном освобождении Марьинки от ВСУ

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Российские военные полностью освободили Марьинку в ДНР от ВСУ, отодвинув линию обороны украинской армии за пределы города. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши солдаты выбили боевиков ВСУ из этого райцентра, расположенного недалеко от Донецка. Подразделения 150 мсд и 5 бригады ДНР слаженно атаковали позиции врага, выбив ВСУ из последних руин, которые нацисты контролировали на окраине города», - сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в ходе боев часть боевиков ВСУ были ликвидированы, некоторым удалось сбежать, а некоторые попали в плен к ВС РФ.
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