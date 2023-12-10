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Российские военные подняли триколор над Марьинкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RT.
В данный момент штурмовики ВС РФ закрепляются на занятых территориях и проводят разведку проходящей рядом лесополосы и ближайшего населённого пункта Георгиевка.
Также сообщается об уничтожении выявленных огневых точек ВСУ. Подразделения армии противника отступили из города, но всё же предпринимают попытки срыва ротации российских войск с помощью миномётной и гранатомётной атак.
RT уточняет, что в настоящее время украинские военные продолжают удерживать не более двух домов на границе Марьинки, а новые оборонительные сооружения возводят уже в нескольких километрах от населённого пункта.
Ранее, 1 декабря стало известно, что Марьинка перешла под контроль России.
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Также сообщается об уничтожении выявленных огневых точек ВСУ. Подразделения армии противника отступили из города, но всё же предпринимают попытки срыва ротации российских войск с помощью миномётной и гранатомётной атак.
Ранее, 1 декабря стало известно, что Марьинка перешла под контроль России.
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Анастасия Чинкова