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Российские военные подняли триколор над Марьинкой

10 декабря 2023, 19:30
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные подняли триколор над Марьинкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RT.
В данный момент штурмовики ВС РФ закрепляются на занятых территориях и проводят разведку проходящей рядом лесополосы и ближайшего населённого пункта Георгиевка.

Также сообщается об уничтожении выявленных огневых точек ВСУ. Подразделения армии противника отступили из города, но всё же предпринимают попытки срыва ротации российских войск с помощью миномётной и гранатомётной атак.


RT уточняет, что в настоящее время украинские военные продолжают удерживать не более двух домов на границе Марьинки, а новые оборонительные сооружения возводят уже в нескольких километрах от населённого пункта.

Ранее, 1 декабря стало известно, что Марьинка перешла под контроль России.

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#днр
#вс рф
#военные
#контроль
#всу
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MWM: Из-за колоссальных потерь живой силы ВСУ вынуждены вербовать наёмников
10 декабря 2023, 17:10

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украина всё более активно старается вербовать иностранных наёмников для службы в ВСУ. Причина этого заключается в огромных потерях следи личного состава.
Об этом пишут военные аналитики в своей статье для издания Military Watch Magazine. Авторы статьи отмечают заметно возросшую потребность украинских частей в пополнении за счет иностранных наёмников. Причина этого очевидна: огромные потери среди украинцев, особенно в ходе неудачного летнего контрнаступления.

В публикации указано, что средняя продолжительность жизни военнослужащего ВСУ в зонах высокой интенсивности боевых действий составляет всего около четырёх часов. Кроме того, авторы материала сообщают, что потери в украинских подразделениях, отправленных на передовую, достигает 80-90%. Киевский режим увеличил возраст призыва для мужчин и установил новые правила для военнообязанных женщин, но без иностранных легионеров обойтись не получается, заключают эксперты журнала.

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#военные
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#правила
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#счёт
#всу
#украина
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Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области
10 декабря 2023, 16:48

Фото: istockphoto/RamonCast

Артиллеристы ВСУ обстреляли два приграничных населённых пункта в Глушковском районе Курской области. Под удар попали посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона уточнил, что среди населения в результате атаки никто не пострадал. Повреждены линии электропередачи, поэтому оба населённых пункта временно остались без света. Аварийные бригады уже выехали на место и приступят к ремонтно-восстановительным работам, как только это станет безопасным.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая или атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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#губернатор
#сво
#курская область
#обстрел
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В США назвали неверными слова Залужного о тупике на фронте
Профессор Миршаймер: ВС РФ движутся вперёд, поэтому тупика на Украине нет
10 декабря 2023, 15:16

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска продолжают наступление на Украине, что говорит об отсутствии тупика на фронте. Об этом заявил профессор Джон Миршаймер на YouTube-канале Judging Freedom.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал скандальное интервью журналу The Economist, в котором открыто заявил о тупиковой ситуации на фронте. Он заявил, что уже не надеется на прорыв ВСУ. 

По словам Миршаймера, заявления представителей Украины и других западных стран скорее ошибочны, поскольку как такового тупика нет, просто баланс сил сместился в пользу российской армии.

На то же указывают и потери с обеих сторон. В рядах ВСУ многие подразделения находятся в бедственном положении и уже не могут полноценно удерживать позиции. Это в том числе связано и со значительным сокращением численности украинской армии. 

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#украина
#россия
#конфликт
#вс рф
#всу
#спецоперация
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Минобороны: ВС РФ поразили пункт сбора командиров групп ВСУ «Катран» и «Омаха»
10 декабря 2023, 15:14

Фото: istockphoto/aapsky

Вооруженные силы России нанесли удары по месту сбора командного состава оперативно-тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». Кроме того, было нанесено огневое поражение складу топлива для бронетехники.
Об этом сообщили в пресс-службе министерство обороны РФ. В российском военном ведомстве уточнили, что для нанесения ударов использовалась оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты ракетные войска и артиллерия РФ. Сначала разведкой было установлено место сбора представителей командного состава группировок противника, после чего по нему был нанесён комбинированный удар.

В министерстве обороны также добавили, что за последние сутки был уничтожен топливный склад для бронетехники ВСУ и нанесено поражение живой силе противника в 128 районах.

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#склад
#авиация
#всу
#удар
#рф
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Арестович* назвал три сценария развития событий на Украине в 2024 году
10 декабря 2023, 11:27

Фото: iStock/alzay

Бывший советник Офиса украинского президента Алексей Арестович* назвал три пути развития событий в стране в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita.
Первый вариант развития происходящего на Украине политик назвал «не война, но и не мир». Согласно этому плану Украина прекратит ведение боевых действий при договорённости России, США и Китая. Однако режим прекращения огня периодически будет нарушаться. Также ожидается столкновение с трудностями военными, которые вернутся с фронта. Они ощутят проблемное положение экономики, столкнутся с безработицей, а также встретятся в тем, кто скрывался от мобилизации. Последнее может привести к небольшим конфликтам и столкновениям, которые затем могут перерасти в новый, вооружённый Майдан. 

По второму плану Украина продолжит ведение боёв, но потерпит поражение на отдельных участках фронта. Это приведёт к поиску виновных, что может повлечь за собой конфликт внутри страны. 

А третий вариант, который Арестович назвал «сказочным», предполагает крупные поставки вооружения от Запада и начало нового наступления ВСУ. Но название этого этапа говорит само за себя: экс-советник Офиса Зеленского убеждён, что ждать положительного сценария в предстоящем году не стоит. 

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#украина
#спецоперация
#сценарий
#план
#россия
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Самолёты группировки «Запад» нанесли 14 авиаударов по местам скопления ВСУ
10 декабря 2023, 08:03

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Авиация группировки российских войск «Запад» нанесла серию ракетно-бомбовых ударов по местам дислокации украинских бригад. Всего было предпринято 14 массированных авиационных атак на различные пункты размещения войск ВСУ.
Как уточнил для РИА Новости офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Дмитрий Шепелявцев, удары наносились экипажами оперативно-тактической авиации Военно-космический сил (ВКС) России. Огневое поражение было нанесено подразделениям 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад, а также частям территориальной обороны.

Украинские войска, которые подверглись ракетно-бомбовым ударам со стороны российской авиации располагались в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка, рассказал офицер. Шепелявцев также добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы нанесли удары по позициям украинских войск в окрестностях Кисловки, Берестового, Новоселовского и Урочища Кринички.

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#запад
#всу
#авиация
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Вертолеты Ка-52М впервые применили в зоне СВО
Минобороны впервые сообщило о применении вертолетов Ка-52М в зоне СВО
10 декабря 2023, 05:36

Фото: istockphoto/camptoloma

Информация от Министерства обороны свидетельствует о первом применении модернизированных вертолетов Ка-52М в зоне специальной военной операции.
Согласно сообщению, эти боевые воздушные аппараты нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины в районе Донецка. По данным ведомства, летчики осуществляли боевую миссию в поддержку земных войск.

После проведенной атаки российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику, выполнив поставленную задачу.

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#оружие
#лётчики
#всу
#удар
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Инженерные войска ЦВО получили ИМР-2 и плавающие транспортеры
Инженерные войска ЦВО получили в ноябре машины ИМР-2 и транспортеры ПТС-2
10 декабря 2023, 05:19

Фото: iStock/Nzpn

Инженерные войска Центрального военного округа (ЦВО) получили в ноябре новую специализированную технику, включая инженерные машины разминирования ИМР-2 и тяжелые механизированные мосты ТММ-3, сообщили в пресс-службе ЦВО.
«В ноябре 2023 года более десяти единиц специализированной техники, включая плавающие транспортеры ПТС-2, экскаваторы и краны, были переданы в ведомство инженерных войск Центрального военного округа. Общее количество поступившей в ноябре военной и специализированной техники превысило 700 единиц», — отмечается в сообщении.
ИМР-2, основанная на базе танка Т-72, оснащена крановым и бульдозерным оборудованием, а также системой для дистанционного разминирования. Ее функционал предполагает создание проходов в минных полях и укладку путей в сложных для прохода местностях.

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Соскин: Киев уже начал рушиться из-за недостатка внимания властей
10 декабря 2023, 04:59

Фото: iStock/JARAMA

На своем YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил опасения по поводу разрушения Киева из-за недостаточного внимания со стороны городских властей.
Соскин отреагировал на событие, связанное с подтоплением тоннелей синей ветки киевского метрополитена, рассматривая это как катастрофу в зимнее время.

Он выразил обеспокоенность, указав на недостаточное внимание мэра Киева Виталия Кличко к состоянию подземных структур города.

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