«Вагнеровцы» эффектно вернулись на фронт, штурмом взяв опорный пункт ВСУ у Клещеевки

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Бойцы отряда «Камертон» спецназа «Ахмат», состоящего из бывших сотрудников ЧВК «Вагнер» добились тактических успехов к северу от Клещеевки в районе дач, штурмом взяв опорный пункт СУ. Об этом сообщил военкор Александр Симонов.
«Парни только ворвались на фронт и уже штурманули важный укреп ВСУ, находящийся на ключевой высоте. В свойственной для них манере: малыми штурмовыми группами, дерзко, напористо, напрямую через «открытку» в 400 метров», - написал Симонов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что противник не ожидал нападения.
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