Рогов: СБУ засекретила сведения об ударе «Орешником» по заводу в Днепропетровске

Фото: iStock/Leonid Ikan
Служба безопасности Украины (СБУ) оцепила территорию и полностью засекретила любую информацию об ударе российской ракеты «Орешник» по одному из крупнейших оборонных предприятий в Днепропетровске, а Запад пребывает в «ступоре» от появления у России такого вооружения. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее он сообщал, что удар баллистической ракеты пришёлся на цеха завода Южмаш, в котором производились реактивные снаряды и ударные беспилотники.
Рогов заявил, что СБУ окружила место удара и ничего не показывает, опасаясь утечки информации, а все имеющиеся данные засекречены. Они лишь передаются западным спецслужбам, страны которых находятся в «ступоре» от появления у российской армии такой ракеты.
Также он добавил, что «Орешник» является грозным оружием, с помощью которого удастся оперативно решать многие международные вопросы и привести в чувства элиты Запада.
Читайте также:
«РВ»: российскую ракету «Орешник» могут применить во второй раз
Daily Mail посчитала, за сколько «Орешник» долетит до Европы
Путин охарактеризовал ракету «Орешник»
Рогов заявил, что СБУ окружила место удара и ничего не показывает, опасаясь утечки информации, а все имеющиеся данные засекречены. Они лишь передаются западным спецслужбам, страны которых находятся в «ступоре» от появления у российской армии такой ракеты.
Также он добавил, что «Орешник» является грозным оружием, с помощью которого удастся оперативно решать многие международные вопросы и привести в чувства элиты Запада.
Читайте также:
«РВ»: российскую ракету «Орешник» могут применить во второй раз
Daily Mail посчитала, за сколько «Орешник» долетит до Европы
Путин охарактеризовал ракету «Орешник»
Анастасия Чинкова