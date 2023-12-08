Рогов: Зеленский лично согласовывает списки, кого из оппонентов нужно убить

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Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил в беседе с РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский лично согласовывает списки по ликвидации политических оппонентов, как в случае с убийством экс-депутата Ильи Кивы.
Напомним, 6 декабря в Одинцове Московской области было найдено тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Мужчина сбежал из Украины в Москву в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции. По данным украинского издания «Украинская правда», убийство Кивы было организовано сотрудниками СБУ.
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