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Рогов: Зеленский лично согласовывает списки, кого из оппонентов нужно убить

08 декабря 2023, 11:32
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил в беседе с РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский лично согласовывает списки по ликвидации политических оппонентов, как в случае с убийством экс-депутата Ильи Кивы.

По словам Рогова, на закрытой части Совета национальной безопасности и обороны Украины неоднократно обсуждалось устранение неугодных украинскому лидеру лиц из оппозиционного лагеря. На подобных собраниях Зеленский рассказывает о том, кто из людей сделал неверные действия, тем самым «обидев его».

Напомним, 6 декабря в Одинцове Московской области было найдено тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Мужчина сбежал из Украины в Москву в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции. По данным украинского издания «Украинская правда», убийство Кивы было организовано сотрудниками СБУ.

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#сбу
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Украинские призывники заявили о нежелании воевать за коррумпированную власть
WP: у ВСУ заканчиваются солдаты, а призывники не хотят воевать
08 декабря 2023, 12:12

Фото: istock / Prostock-Studio

На Украине заканчиваются военнослужащие-профессионалы, но призывники не спешат вступать в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

«Честно говоря, нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры на исходе», — рассказал командир ВСУ с позывным «Дельфин».
Как он заявил, что большинство граждан Украины считают, что на фронт должны отправляться строго профессионалы.
 
Кроме того, издание пообщалось с украинскими призывниками и сделало вывод, что многие из них не готовы воевать за правительство, «которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью».

Ранее сообщалось, что российская армия перешла в наступление у Артемовска. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#военные
#правительство
#кадры
#всу
#солдат
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Российская армия перешла в наступление у Артемовска
РВ: ВС РФ широким фронтом наступают на позиции ВСУ в районе Артемовска
08 декабря 2023, 11:51

Фото: istock / Dmitry Andreev

Российские бойцы перешли в наступление в районе Артемовска, закрепляясь на занимаемых позициях. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».
Авторы портала уточняют, что на северном фланге города ВС РФ наступают широким фронтом, вынуждая украинские формирования отступить. В результате натиска, противник был выбит из десятка опорных пунктов. 
Также сообщается, что достигнуть успеха российским военным удалось в районе Берховского водохранилища. 
 
Прежде стало известно, что ВС РФ установили контроль над трассой Часов Яр – Артемовск. Противник испытывает трудности с подвозом медикаментов, продовольствия и резервов, так как основное обеспечение шло по этой дороге. Об этом рассказал врио главы ДНР Ян Гагин.  

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#днр
#всу
#вс рф
#артемовск
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В Госдуме сравнили Украину с загнанной лошадью
Депутат Шеремет: Украина напоминает загнанную лошадь, США ее сменят на переправе
08 декабря 2023, 10:35

Фото: iStock/Liukov

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что для США Украина превратилась в загнанную лошадь, которую они с легкостью сменят на переправе. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, самая большая ошибка Киева заключается в разменивании дружеских и братских отношений с РФ на американские подачки и «крошки с барского стола». Шеремет подчеркнул, что Украина потеряла право называться государством. Он также добавил, что необходимо в самые короткие сроки победить эту нацистскую напасть.

Ранее старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами. По мнению сенатора, чем дольше будет оттягиваться момент переговоров, тем больше Украины будет уничтожено.

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#сша
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#украина
#всу
#медведев
#рф
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Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении
08 декабря 2023, 09:55

Фото: istock / Kharkhan_Oleg

Российские штурмовики нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника на Донецком направлении», — заявили в оборонном ведомстве.
После того как ракет были запущены, экипажи согрешили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Летчик с позывным Сокол рассказал, что позиция противна была замечена в ходе выполнения боевого задания. 

Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» ВС РФ отразила две атаки ВСУ в районе Клещеевки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#аэродром
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#рф
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Новости СВО: какую операцию провели ВС РФ, где перешли в оборону ВСУ
08 декабря 2023, 09:46

Фото: iStock/Alexey Molotov

Украинские военнослужащие, не имея успеха на линии фронта, пытаются атаковать российские территории с помощью БПЛА. Дроны противника сбиваются системами ПВО и РЭБ. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения СВО, и о том, как развивается наступление ВС РФ.

ВС РФ отразили две атаки ВСУ в районе Клещеевки


Российская группировка войск «Юг» отразила две атаки противника в районе Клещеевки. Об этом сообщил руководитель пресс-центра подразделения Вадим Астафьев, пишет ТАСС. По его словам, в результате борьбы было уничтожено шесть арторудий ВСУ.

В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры

В Белгородской области чеченские бойцы взорвали вышку связи


Чеченские бойцы батальона «Запад-Ахмат» подорвали вышку связи в Белгородской области. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале. Операция проведена с целью лишения средств связи противника. ВСУ не смогут вызвать подкрепление, что позволит перехватить инициативу ВС РФ.

Кадыров выразил слова благодарности бойцам, участвовавшим в операции по уничтожению вышки.   


Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25


Военный самолет ВСУ Су-25 был сбит российской ПВО в ДНР, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве рассказали, что ПВО также перехватила реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и ракету HARM.

Над территорией ЛНР и ДНР за минувшие сутки было уничтожено 27 БПЛА, выпущенных с территории Украины.

Украинский БПЛА попытался атаковать Воронежскую область


Над территорией Воронежской области обнаружен и перехвачен дрон ВСУ. Беспилотник противника был сбит средствами РЭБ. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале. В результате происшествия жертв и разрушений нет.

Гусев обратился к российским военнослужащим и выразил им слова благодарности за то, что ситуация в регионе находится под контролем.

Последние новости СВО


Российским бойцам удалось выйти на восточную окраину Богдановки, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Передовые позиции ВС РФ находятся в сотне метров от ближайших домов. Также зафиксировано продвижение ВС РФ со стороны Хромово. Бойцам удалось зачистить территорию питомника, где находился мощный укрепрайон ВСУ.

Политолог Кашин считает, что ситуация в зоне СВО изменится к концу 2024 года
Политолог Кашин считает, что ситуация в зоне СВО изменится к концу 2024 года

Развивается наступление в направлении Григоровки. ВСУ прежде пытались атаковать, но перешли в оборону. Бои идут за балку Кудлина, которая отделяет ВС РФ от ближайшего населенного пункта.
 
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#сво
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В Киеве и Киевской области произошло несколько взрывов
08 декабря 2023, 09:31

Фото: istockphoto/RamonCast

Ранним утром в Киеве и окрестностях украинской столицы зафиксированы взрывы. Во всем регионе активно работала система противовоздушной обороны. Насколько это было возможно.
Местных жителей попросили проследовать в близлежащие укрытия, сообщает украинское издание «Страна.ua». Также представители областной военной администрации обратилась к гражданам с призывом воздержаться от съемок, фотографирования и последующего выкладывания в социальные сети работы систем вооружения.

Как уточняется в публикации, воздушная тревога была объявлена не только в Киевской области, но и на большей части Украины. Спокойно было только во Львовской, Одесской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Ровненской областях. Скорее всего, их черед придет несколько позже.

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#вооружения
#воздушная тревога
#киев
#украина
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Группировка войск «Юг» ВС РФ отразила две атаки ВСУ в районе Клещеевки
08 декабря 2023, 05:11

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Группировка войск «Юг» российских Вооружённых сил отразила две атаки 67-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки. Об этом сообщил агентству ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено шесть арторудий ВСУ, добавил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вооружённые силы рф
#украина
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ВСУ стали всё чаще использовать FPV-дроны на Краснолиманском направлении
Боец ВС РФ: ВСУ увеличили применение FPV-дроны на Краснолиманском направлении
07 декабря 2023, 21:54

Фото: iStock/NatureNow

ВСУ значительно увеличили применение FPV-дронов на краснолиманском направлении, которые российские военные сбивают из стрелкового оружия и после ремонта отправляют из на украинские позиции. Об этом рассказал военнослужащий группировка войск «Центр».
«Это обычный украинский одноразовый дрон. У наших парней духа "вагон", сшибают их с обычного стрелкового оружия. Если, дай бог, бывает возможность – отправляем им "подарки" эти обратно», - цитирует РИА Новости бойца ЦВО.

Он продемонстрировал найденный украинский FPV-дрон. Прикрепленная к нему граната предназначалась для поражения российской бронетехники. Однако при падении боеприпас отлетел на обочину полевой дороги.

Военный пояснил, что если удается перебить провода, ведущие к электродетонатору заряда FPV-дрона, то это может спасти жизнь военнослужащим. Эффективность показывает не только стрелковой оружие, но и любые препятствия на пути дрона, в том числе и решетки на технике и даже маскировочные сети. Боец ЦВО рассказал, как однажды маскировочная сеть спасла жизни солдат, так как при падении оторвался провод, и снаряд не взорвался.

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#жизнь
#боеприпас
#подарки
#граната
#солдат
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Кадыров доволен командирами «Ахмата», которые взорвали вышку в Белгородской области
Кадыров похвалил командиров «Ахмата» за подрыв вышки в Белгородской области
07 декабря 2023, 21:27

Фото: сайт Кремля

Бойцы батальона «Запад-АХМАТ» Минобороны России взорвали вышку ретранслятора в Белгородской области, лишив тем самым противника связи. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, похвалив командиров и бойцов спецназа «Ахмат» за качественную работу.
Он подчеркнул, что при взрыве вышки ВСУ потерли возможность вызвать подкрепление. Таким образом, чеченские бойцы оперативно перехватили инициативу и уничтожили противника.

«Я благодарю бойцов и, в частности, их командиров, дорогих БРАТЬЕВ - Апты Алаудинова и Рустама Агуева за грамотную организацию специальных операций, которые позволяют нам решать боевые задачи без потерь среди личного состава. Так держать!» - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об успехах ВС РФ в районах Клещеевки, Андреевки, находящихся на фланге Артемовска. По его словам, также севернее и восточнее Клещеевки российские военные продолжают атаковать ВСУ. Им удается продвигаться вперед и закреплять позиции за железной дорогой. Кроме того, Алаудинов добавил, что бойцы российской армии также уверенно давят противника в районе Андреевки.

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