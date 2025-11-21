Росавиация: временно закрытые аэропорты России технически готовы к открытию

21 ноября 2025, 13:29

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Все российские аэропорты, закрытые с 2022 года, полностью подготовили к возобновлению работы. Об этом 21 ноября сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.





Уточняется, что окончательное решение об их открытии принимает не Росавиация, а Министерство обороны России, учитывая все факторы, связанные с безопасностью.





«Единственный приоритет — обеспечение безопасности полетов», — цитирует Ядрова ТАСС.

