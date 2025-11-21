Росавиация: временно закрытые аэропорты России технически готовы к открытию
Все российские аэропорты, закрытые с 2022 года, полностью подготовили к возобновлению работы. Об этом 21 ноября сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Уточняется, что окончательное решение об их открытии принимает не Росавиация, а Министерство обороны России, учитывая все факторы, связанные с безопасностью.
«Единственный приоритет — обеспечение безопасности полетов», — цитирует Ядрова ТАСС.Сейчас воздушные операции остаются ограниченными в нескольких аэропортах южной и центральной России, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.