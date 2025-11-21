Беспилотники над Черным морем, новые санкции США и опубликованный мирный план по Украине: последние новости СВО на 21 ноября
На фронтах специальной военной операции продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на стойкое сопротивление украинских сил. Постепенно они освобождают населенные пункты и наносят удары по оборонительным позициям противника, создавая предпосылки для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах читайте в материале «Радио 1».
Днепропетровская областьРоссийские войска нанесли удары по объектам противника в Днепропетровской области. В ответ на это во многих регионах Украины ввели аварийные отключения. Украинские силы, в свою очередь, атаковали дронами подстанцию в Рыльске и совершили налет на Рязанскую область.
Сватовское направлениеНа Сватовском направлении российские войска расширяют свои позиции в районе Боровской Андреевки и движутся к Новоплатоновке.
Лиманское направлениеНа Лиманском фронте штурмовики вошли в микрорайон Коммунальный и выбили противника из нескольких опорных пунктов у Ставков и Новоселовки.
Покровско-Мирноградское направлениеВ Покровске бойцы ВС РФ завершают зачистку северной части города и продвигаются к Гришино.
Восточно-Запорожское направлениеРоссийские бойцы освободили Веселое, пробиваясь к Гуляйполю и нарушая оборону противника.
ФСБ задержала жителя ДНР за покушение на офицера МинобороныСотрудники ФСБ задержали мужчину из ДНР, который собирался устроить покушение на высокопоставленного офицера Минобороны России. По информации ведомства, задержанный действовал по указанию украинской военной разведки. Он планировал подмешать отравляющее вещество в подарочные бутылки с пивом британского производства. Яд должен был вызвать смерть всего через 20 минут после употребления.
Солдат ВС РФ уничтожил американскую БМП Bradley с помощью одной хитростиРоссийский военный успешно уничтожил американскую БМП Bradley на Украине с помощью дрона. Разведчик заметил, как машина двигалась на границе поля и леса, пытаясь скрыться за деревьями. Оператор дрона выбрал хитрый подход: вместо прямого пути он направил аппарат по извивающейся траектории, учитывая рельеф местности. В итоге операция прошла удачно, и цель была поражена.
Слуцкий назвал условие возобновления переговоров России с УкраинойПредседатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной, но только если Киев покажет реальную готовность к диалогу. В стране есть команда профессионалов, которые занимаются переговорами, и ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Москва всегда открыта для общения и ждет, что Украина ответит тем же.
Президент РФ Владимир Путин посетил командный пункт группировки «Запад»Президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки «Запад». Он провел встречу с начальниками Генштаба и Главного оперативного управления, а также с командующими ГВ «Запада» и «Юга». Военные рассказали ему о ситуации на разных направлениях, включая Купянск, Константиновку и Краматорск.
США пригрозили России новыми санкциямиПостпред США Майк Уолтц заявил, что Вашингтон готов оказать еще большее давление на Москву в случае продолжения боевых действий на Украине.
