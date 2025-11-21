Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 33 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Семь вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Смоленской областью, семь — над Ростовской областью, шесть — над Белгородской областью, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над Республикой Крым, два — над Воронежской областью, два — над Краснодарским краем.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
