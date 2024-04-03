Росгвардейцы в ЛНР нашли схрон с боеприпасами производства США и Польши

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Бойцы инженерного подразделения Росгвардии обнаружили замаскированный схрон на территории Луганской Народной Республики. В тайнике находились боеприпасы, произведённые в США и Польше, а также самодельные взрывные устройства (СВУ), готовые к применению, и компоненты к ним.
Кроме того, бойцы Росгвардии рассказали, что в схроне находилось 19 СВУ, которые были собраны с использованием пластида, зажигательных смесей, гранатомётных выстрелов и различных поражающих элементов. Также там были найдены тротиловые шашки, огнепроводный шнур и более 70 кумулятивных зарядов.
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Александр Бойцов