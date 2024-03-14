Росгвардейцы вступили в бой с украинскими диверсантами в Курской области

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Подразделения Росгвардии активно сражаются с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) возле поселка Теткино в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, информирует «Лента.ру».
В защите от нападения противника росгвардейцы совместно действуют с военнослужащими Вооруженных сил России (ВС РФ) и пограничниками ФСБ.
13 марта артиллеристы Росгвардии уничтожили 30 членов украинских вооруженных формирований, которые пытались проникнуть через государственную границу России в Белгородской области, подчеркнули в ведомстве.
О попытке прорыва украинских диверсантов информировал губернатор Курской области Роман Старовойт. Он призвал местных жителей сохранять бдительность, не распространять неподтвержденные сведения.
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13 марта артиллеристы Росгвардии уничтожили 30 членов украинских вооруженных формирований, которые пытались проникнуть через государственную границу России в Белгородской области, подчеркнули в ведомстве.
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Артем Кузьмин