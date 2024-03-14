Диверсанты ВСУ осуществили новую попытку прорыва в Белгородской области

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Украинская ДРГ вновь пытается проникнуть на территорию Белгородской области, сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, бой идет в районе села Сподарюшино.
Также ВСУ осуществили обстрел Белгородской области кассетными боеприпасами. Один из снарядов попал в автомобиль, водитель погиб.
Под огнем противника также оказался город Грайворон. В результате атаки ВСУ пострадал мужчина.
ВСУ продолжают наносить удары по российским регионам с мирными жителями. Ранее также сообщалось о попытке ДРГ Украины зайти на территорию Белгородской области, однако противник был остановлен российскими силами.
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Также ВСУ осуществили обстрел Белгородской области кассетными боеприпасами. Один из снарядов попал в автомобиль, водитель погиб.
ВСУ продолжают наносить удары по российским регионам с мирными жителями. Ранее также сообщалось о попытке ДРГ Украины зайти на территорию Белгородской области, однако противник был остановлен российскими силами.
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Анастасия Хохлова