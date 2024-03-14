Диверсанты ВСУ осуществили новую попытку прорыва в Белгородской области

Российские войска перешли в наступление на всех направлениях. ВСУ продолжают сдерживать оборону, несмотря на потери среди личного состава и вооружения. О последних событиях СВО, о том, почему украинская армия покидает Авдеевское направление, и где ВС РФ установили контроль, расскажет редакция «Радио 1».