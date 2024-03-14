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Диверсанты ВСУ осуществили новую попытку прорыва в Белгородской области

14 марта 2024, 09:58
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская ДРГ вновь пытается проникнуть на территорию Белгородской области, сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, бой идет в районе села Сподарюшино.

Также ВСУ осуществили обстрел Белгородской области кассетными боеприпасами. Один из снарядов попал в автомобиль, водитель погиб.

Под огнем противника также оказался город Грайворон. В результате атаки ВСУ пострадал мужчина.

ВСУ продолжают наносить удары по российским регионам с мирными жителями. Ранее также сообщалось о попытке ДРГ Украины зайти на территорию Белгородской области, однако противник был остановлен российскими силами.

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Армия России продолжит уничтожать танки Abrams на Украине
Forbes: ВСУ потеряют еще больше Abrams из-за танков и артиллерии РФ
14 марта 2024, 09:02

Фото: iStock/dr_evil

Российские танки и артиллерия будут и дальше уничтожать американские танки M1 Abrams на Украине, к этому пора привыкать. В этом уверен военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По его словам, модернизация танков ВСУ не спасет их от обширного арсенала армии России.

«Она не предотвратит того, что почти непременно случится в ближайшие недели и месяцы: потери от мин, артиллерии и, возможно, даже других танков», — уверен Экс.

Он также считает, что Abrams так же уязвим, как и любая другая тяжелая техника, участвующая в конфликте на Украине.

Таким образом, эксперт предупредил, что пора привыкать к уничтожению танков Abrams на поле боя.

Напомним, по подтвержденным данным российская армия уничтожила уже четыре американских танка Abrams в зоне спецоперации.

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#эксперт
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Аналитик Леонков: Новой версией ЗРК Patriot на Украине управляют американцы
14 марта 2024, 08:40

Фото: istockphoto/MikeMareen

Соединённые Штаты применяют на Украине модернизированную версию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Таким вариантом ЗРК могут управлять только американские расчёты, состоящие из кадровых военных.
Такое мнение высказал военный аналитик, ведущий российский специалист по системам противовоздушной обороны (ПВО) Алексей Леонков. Он рассказал, что новая версия Patriot оснащена интегрированными на автомобильные шасси пусковыми установками, радарами и командными пунктами.

Эксперт отметил, что мобильная версия комплекса на колёсном шасси позволяет ему быстро разворачиваться для стрельбы, а затем покидать позицию, избегая контрбатарейного огня. Леонков добавил, что именно Patriot модернизированной версии был недавно уничтожен российскими войсками при помощи ракеты «Искандер-М» в районе населённого пункта Покровск в ДНР.

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Выход ВСУ из Авдеевки и освобождение Невельского: последние новости СВО
14 марта 2024, 08:39

Фото: iStock/Longfin Media

Российские войска перешли в наступление на всех направлениях. ВСУ продолжают сдерживать оборону, несмотря на потери среди личного состава и вооружения. О последних событиях СВО, о том, почему украинская армия покидает Авдеевское направление, и где ВС РФ установили контроль, расскажет редакция «Радио 1».

Авдеевское направление


Российские войска вернули инициативу на западном направлении Авдеевки. В Бердычах контратаки ВСУ выдохлись. Вероятной причиной тому является то, что вражеский Генштаб срочно вывел часть штурмовых войск с Авдеевского направления. Также сообщается, что ВС России освободили Невельское.

Донецкое направление


Российские подразделения продвинулись к центру Первомайского. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Продвинуться удалось практически на один километр, сообщает портал. Кроме того, ВС РФ выбили противника из опорного пункта к северу от села Георгиевка.

В районе Новомихайловки идут встречные бои. Стороны используют средства дальнего поражения.

Запорожское направление


Ожесточенные бои продолжаются в районе Работино. ВСУ пытаются атаковать и выбить российских бойцов с позиций. Несмотря на активную оборону противника, ВС РФ удалось взять одну из высот под Вербовым.


Бахмутское направление


Позиции противника под постоянным огневым контролем ВС РФ в Богдановке и Часов Яре. Встречные бои зафиксированы в районе Клещеевки и Ивановском. В результате атаки, российские бойцы уничтожили несколько единиц техники ВСУ.

Луганское направление


Встречные бои зафиксированы в районе Ямполевки, Тернов и в Синьковке. Штурмовые действия российские войска предпринимали в районе Табаевки. ВСУ продолжают сдерживать позиции, несмотря на потери среди личного состава и вооружения.


Харьковское и Сумское направления


На Харьковском и Сумском направлении ВСУ продолжают наносить удары с помощью средств дальнего поражения по территории Белгородской и Курской областей. ВС РФ отвечают ударами по технике и живой силе противника. Периодически украинские войска пытаются прощупывать пограничную линию обороны, но безуспешно – обнаруженный противник уничтожается артиллерийскими ударами ВС РФ.

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#всу
#вс рф
#вооружения
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#украина
#сводкасво
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ВС РФ взяли под огневой контроль село Первомайское под Авдеевкой
14 марта 2024, 07:35

Фото: iStock/zim286

Армия России установила огневой контроль в селе Первомайское под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
«Первомайское расположено ниже Невельского, из которого наша артиллерия активно работает. Теперь Первомайское находится под нашим огневым контролем», — цитирует ТАСС Климаковского.

При этом, по его словам, украинские военные пытаются удержать оборону в населенном пункте при помощи FPV-дронов.

12 марта сообщалось, что российские военные полностью освободили от ВСУ населенный пункт Невельское в ДНР, теперь он находится под контролем ВС РФ.

Ранее стало известно, что жители территорий ДНР, которые временно находятся под контролем ВСУ, с нетерпением ждут прихода российской армии. Об этом сообщает корреспондент голландского издания NRC, который смог пообщаться с местным населением, а также украинскими бойцами.

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#военные
#жители
#днр
#всу
#вс рф
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Минувшей ночью ПВО уничтожила 14 БПЛА в Курской и Белгородской областях
МО РФ: Минувшей ночью ПВО уничтожила 14 БПЛА в Курской и Белгородской областях
14 марта 2024, 07:14

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила 14 украинских беспилотника над территориями Белгородской у Курской областей. Об этом заявили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны России.

Таким образом, средства ПВО перехватили или уничтожили 14 вражеских беспилотников. 11 из них – над Белгородской областью, и три – над Курской.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в течение суток после атаки беспилотников в Белгороде пострадали несколько объектов, включая администрацию города, семь квартир, два частных дома, два коммерческих объекта и десять автомобилей.

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#бпла
#минобороны
#пво
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Гладков: В белгородском селе Прохоровка сдетонировали два беспилотника ВСУ
14 марта 2024, 04:11

Фото: Сайт Кремля

Два украинских беспилотника сдетонировали в селе Прохоровка Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. <...> Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий. Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом - посечены фасад и забор. <...> На месте работают оперативные службы», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее власти Белгородчины объявили о введении ракетной опасности на территории региона.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
#взрыв
#белгородская область
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Пленный рассказал о беспорядочном бегстве украинцев из Авдеевки
13 марта 2024, 19:56

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военнопленный Сергей Терещук рассказал о хаотичном отступлении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки, которые были оставлены без командования.
Сергей Терещук оказался в плену в феврале 2024 года после сдачи. Он и его товарищи провели около месяца рядом с Авдеевкой, но их подразделение не имело четкого понимания, куда им двигаться при отступлении.

«Как только мы вышли от озера в Авдеевку и начали движение по дороге, стрельба началась впереди, и мы свернули направо. Там было трехэтажное здание. Мы подняли руки, отказались от оружия и сдавались в плен», — рассказал Терещук на видео, распространенном Минобороны РФ.
Терещук также сообщил, что был принудительно призван на службу. Он рассказал, что его арестовали на улице, загрузили в машину и отправили в армию.

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Депутат Затулин: Атаки ВСУ по территории РФ связаны с провалами Киева в бою
13 марта 2024, 19:49

Фото: istockphoto.com/vadimrysev

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил участившиеся случаи атак ВСУ по территории РФ с проигрышем России на поле боя.
Также украинская сторона таким образом пытается дестабилизировать обстановку внутри России.

«Для того, чтобы поддержать дух борьбы, для того чтобы, доказать западным благодетелям, что Киев в состоянии продолжать боевые действия, устраиваются эти атаки, чтобы заполнять информационное пространство. Они пытаются взвинтить ожесточенность боевых действий, проигрывая на поле боя», — добавил в беседе с «Известиями» Затулин.

Такими действиями, по мнению депутата, Украина пытается компенсировать своё проигрывание в информационном пространстве.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вынужден признать, что обстановка на восточном фронте остается тяжелой из-за наступления армии России.

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#украина
#сво
#всу
#киев
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«Подорвались на своей мине»: Кадыров показал видео с попыткой ВСУ прорвать границу РФ
Кадыров: «Ахмат» вел бои с бойцами ВСУ, пытавшимися прорвать границу России
13 марта 2024, 19:45

Фото: istock / Dmitry Andreev

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой видно, как украинский танк подорвался, наехав на свою же мину.
Кадыров сообщил, что наступление ВСУ осуществлялось с использованием тяжелой техники, и украинские боевики, вероятно, намеревались повысить таким образом шансы на успех. Напомним, речь идет о попытке ВСУ прорвать российскую границу на Харьковском направлении.

Глава региона отметил, что ВСУ были разгромлены военнослужащими подразделения «Запад-АХМАТ» МО РФ совместно с бойцами ВС РФ.

Кадыров добавил, что противник в очередной раз недооценил ВС РФ, что привело его к провалу.

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#вс рф
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