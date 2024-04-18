Росгвардия обнаружила в ЛНР тайник ВСУ с французским оружием и боеприпасами

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Военнослужащие Росгвардии выявили в ЛНР еще один скрытый арсенал ВСУ, содержащий оружие и боеприпасы французского производства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
«В Луганской Народной Республике росгвардейцы совместно с сотрудниками военной контрразведки ФСБ России, с привлечением минно-разыскной собаки, обнаружили более 4,5 тысячи боеприпасов, включая те, что произведены во Франции. Схроны украинских вооруженных формирований были найдены инженерными подразделениями Росгвардии в разрушенном производственном помещении недалеко от населенного пункта ЛНР», — говорится в сообщении.Боеприпасы были тщательно скрыты в нишах пола и засыпаны кирпичами. Как добавили в Росгвардии, изъятые из незаконного оборота материалы включают более 4,5 тысячи боеприпасов для стрелкового оружия, 27 ручных осколочных и дымовых гранат с запалами.
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