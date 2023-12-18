Российские силовики нашли в ДНР тайник с секретными документами СБУ

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Российские силовики обнаружили скрытый склад с секретными документами Службы безопасности Украины (СБУ) в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в региональном управлении ФСБ, передает РИА Новости.
Совместные действия проводились ФСБ совместно с органами военной контрразведки Тихоокеанского флота. Эта документация предположительно планировалась к эвакуации до начала специальной военной операции (СВО).
В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия для проверки этой информации.
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«В результате анализа документов была получена информация о различных личностях, включая тех, кто связан с деятельностью украинских спецслужб», — добавили в ФСБ.
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Артем Кузьмин