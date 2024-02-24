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На заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя выразил сожаление по поводу судьбы украинцев, которых, по его словам, отправляют умирать за геополитические интересы Запада.
«Мне жаль несчастных украинцев, которых посылают на смерть в интересах Запада», — заявил Небензя.Он подчеркнул, что Россия начала специальную военную операцию с целью прекратить войну, которую, по его словам, восемь лет вели силы, поддерживаемые Западом, против мирного населения Донбасса.
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