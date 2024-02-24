Небензя: страхи нападения России на страны Европы смехотворны

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Постпред России при ООН Василий Небензя назвал абсурдными опасения, что Москва займет агрессивную позицию по отношению к европейским государствам, сообщает РИА Новости.
«А вы, часом, не забыли, что именно европейские государства в разные эпохи (...) нападали на российское государство, с завидным упорством пытаясь его покорить, и неизменно терпели поражение», – отметил он.
Ранее французский генерал Пинатель заявил, что Россия не станет нападать на Европу.
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Александр Климов