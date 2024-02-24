Небензя: страхи нападения России на страны Европы смехотворны

Польскому фермеру предъявлено обвинение в том, что он разместил на своем тракторе пророссийские плакаты с призывами к президенту России Владимиру Путину во время акции протеста на своем приусадебном участке. Об этом сообщила в пресс-службе Окружной прокуратуры Гливице, передает РИА Новости.