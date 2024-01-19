ВС РФ нанесли 17 групповых ударов по объектам ВПК Украины

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«В период с 13-го по 19-е января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что в результате российских ударов были уничтожены вражеские объекты военно-промышленного комплекса, где ремонтировали боевую технику и вооружение. Также на пораженных предприятиях изготавливали боеприпасы, порох и разведывательно-ударные дроны.
В Минобороны РФ подчеркнули, что все цели были достигнуты и уничтожены.
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