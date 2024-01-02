По Киеву нанесён массовый удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» - видео

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Российские Военно-космические силы (ВКС) впервые массово применили для атаки на украинскую столицу гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Зафиксировано как минимум 11 попаданий по объектам на территории Киева.
Сначала в воздух поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они атаковали со стороны Херсонской и Сумской областей. Следом за ними ВКС России задействовали девять самолётов МиГ-31, являющихся носителями сверхзвуковых ракет «Кинжал». Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
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Александр Бойцов