Российская армия освободила еще четыре населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили поселок Красноярское в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.
Как отметили в ведомстве, операцию проводили подразделения группировки войск «Центр». За минувшие сутки зоне ее ответственности противник потерял до 350 бойцов, а также несколько единиц техники.
Кроме того, военнослужащие ВС РФ взяли под контроль села Малая Слободка и Могрица в Сумской области, а также село Юрченково в Харьковской области.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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