Российская армия освободила еще четыре населенных пункта в зоне СВО

30 июля 2026, 16:16

ВС РФ освободили Красноярское в ДНР

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили поселок Красноярское в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.