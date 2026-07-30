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Атака ВСУ унесла жизнь человека в Запорожской области

Губернатор Балицкий: при атаке ВСУ ранило восемь человек, один погиб
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

За минувшие сутки в Запорожской области в результате атак со стороны ВСУ один мирный житель погиб и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом написал в Макс губернатор Евгений Балицкий.



Наиболее трагический инцидент произошел в Куйбышевском муниципальном округе у въезда в село Смирново. Беспилотник атаковал легковой автомобиль: водитель скончался на месте, его пассажира в тяжелом состоянии доставили в больницу. Кроме того, на том же участке трассы осколки повредили «Газель» — ранения получили трое находившихся в нем людей, им оказывается медицинская помощь.

В Токмакском округе, недалеко от села Виноградное, дрон нанес удар по частному дому. Один человек пострадал, и его госпитализировали.

В городе Васильевка повреждения зафиксировали на трех хозяйственных объектах и в гараже. Серьезно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом: разрушило фасад, выбило оконные проемы, а на втором этаже вспыхнул пожар. По счастливой случайности, жильцы не пострадали.

Также ранение получил житель села Широкий Лан в результате прилета беспилотника. В Акимовском округе, в селе Владимировка, дрон атаковал легковую машину — пострадали два человека, которым сейчас помогают.

Никита Кротов

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