Атака ВСУ унесла жизнь человека в Запорожской области

30 июля 2026, 16:14

Губернатор Балицкий: при атаке ВСУ ранило восемь человек, один погиб

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

За минувшие сутки в Запорожской области в результате атак со стороны ВСУ один мирный житель погиб и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом написал в Макс губернатор Евгений Балицкий.