Атака ВСУ унесла жизнь человека в Запорожской области
За минувшие сутки в Запорожской области в результате атак со стороны ВСУ один мирный житель погиб и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом написал в Макс губернатор Евгений Балицкий.
Наиболее трагический инцидент произошел в Куйбышевском муниципальном округе у въезда в село Смирново. Беспилотник атаковал легковой автомобиль: водитель скончался на месте, его пассажира в тяжелом состоянии доставили в больницу. Кроме того, на том же участке трассы осколки повредили «Газель» — ранения получили трое находившихся в нем людей, им оказывается медицинская помощь.
В Токмакском округе, недалеко от села Виноградное, дрон нанес удар по частному дому. Один человек пострадал, и его госпитализировали.
В городе Васильевка повреждения зафиксировали на трех хозяйственных объектах и в гараже. Серьезно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом: разрушило фасад, выбило оконные проемы, а на втором этаже вспыхнул пожар. По счастливой случайности, жильцы не пострадали.
Также ранение получил житель села Широкий Лан в результате прилета беспилотника. В Акимовском округе, в селе Владимировка, дрон атаковал легковую машину — пострадали два человека, которым сейчас помогают.
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