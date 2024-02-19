Российская разведка перехватила разговор бойца ВСУ о катастрофических потерях

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski
Российская разведка перехватила телефонный звонок украинского военного, который позвонил домой. В разговоре он пожаловался на огромные потери среди ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья».
По его словам, в районе Работино в Запорожской области ВСУ теряют по 15-20 военных ежедневно. При этом данная цифра указывается без учета раненых.
В ответ ему сказали, что подобная обстановка происходит на всех направлениях линии боевого соприкосновения.
Ранее попавший в плен ВС РФ украинский военнослужащий Фёдор Дыбиц заявил, что командир одного батальона ВСУ потерял 70% военных своего подразделения всего за две недели. При этом российские войска продолжают продвижение в сторону Купянска, западнее ЛНР, а ВСУ несут там огромные потери.
Читайте также:
Шойгу раскрыл потери ВСУ за январь 2024 года
В Британии оценили ежедневные потери ВСУ
«Дружественный огонь»: ВСУ понесли серьёзные потери под Часовым Яром
«Мы заканчиваемся», - сказал военный ВСУ.
Ранее попавший в плен ВС РФ украинский военнослужащий Фёдор Дыбиц заявил, что командир одного батальона ВСУ потерял 70% военных своего подразделения всего за две недели. При этом российские войска продолжают продвижение в сторону Купянска, западнее ЛНР, а ВСУ несут там огромные потери.
Читайте также:
Шойгу раскрыл потери ВСУ за январь 2024 года
В Британии оценили ежедневные потери ВСУ
«Дружественный огонь»: ВСУ понесли серьёзные потери под Часовым Яром
Элина Позднякова