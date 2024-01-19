«Дружественный огонь»: ВСУ понесли серьёзные потери под Часовым Яром

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Вооружённые силы Украины понесли потери из-за дружественного огня под городом Часов Яр в ДНР, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«В ходе объективного контроля боевых действий в районе населенного пункта Часов Яр выявлен факт «дружественного огня» по позициям украинских боевиков», — рассказал агентству Марочко.
По его словам, удар реактивной артиллерии пришёлся по населённому пункту Богдановка, где и располагались позиции украинцев.
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