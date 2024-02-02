Шойгу раскрыл потери ВСУ за январь 2024 года

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Потери украинских войск за минувший месяц составили более 23 тысяч военных убитыми и ранеными. Такие данные привел министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом армии России.
«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными», - сказал Шойгу.
Ранее глава Минобороны РФ сообщал, что в 2023 год потери ВСУ составили более 215 тысяч человек, кроме того, ВС РФ уничтожили порядка 28 тысяч единиц вооружения противника. По его словам, среди ВСУ четко наблюдается истощение людского ресурса. При этом результатов на поле боя у них нет. Шойгу подчеркнул, что США реализуют свои амбиции на мировое лидерство, не считая жизней украинцев, а киевский режим послушно гонит своих солдат на убой.
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Элина Позднякова