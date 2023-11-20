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Украина уже начала мобилизовывать стариков и женщин, и будет продолжать боевые действия «до последнего украинца, во имя интересов стран Запада. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
«Колоссальные потери среди украинских военнослужащих заставляют Киев направлять в бой "стариков". ВСУ уже формируют новые подразделения из бойцов старше 40 лет и приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в Киеве уже принят закон, в рамках которого повысится призывной возраст для рядового состава с 60 до 65 лет, а для командного - с 65 до 70 лет.
Таким образом, в СВР уверены, что киевский режим не считается с потерями и будет продолжать боевые действия «до последнего украинца».
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Элина Позднякова