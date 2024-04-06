Российская САУ победила американскую гаубицу в дуэли

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Российские военные победили в артиллерийской дуэли над американской гаубицей М777, используемой Вооруженными силами Украины на гуляйпольском направлении.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на наводчика самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С5 «Гиацинт-С» из 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» под позывным «Юрич».
Он также уточнил, что за время службы в среднем экипаж выезжает на боевую задачу два-три раза, а для уничтожения одной цели обычно используется десять снарядов, но чаще всего хватает трех-пяти.
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«Был такой момент с американскими гаубицами М777, они приблизились, мы смогли достичь их на полном расстоянии. Они выпустили пару снарядов — и промахнулись, а мы сумели их уничтожить пятым», — рассказал военнослужащий.
Он также уточнил, что за время службы в среднем экипаж выезжает на боевую задачу два-три раза, а для уничтожения одной цели обычно используется десять снарядов, но чаще всего хватает трех-пяти.
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Артем Кузьмин