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Российская САУ победила американскую гаубицу в дуэли

Артиллерист «Юрич»: САУ «Гиацинт-С» победила гаубицу M777 в дуэли
06 апреля 2024, 10:27
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Российские военные победили в артиллерийской дуэли над американской гаубицей М777, используемой Вооруженными силами Украины на гуляйпольском направлении.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на наводчика самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С5 «Гиацинт-С» из 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» под позывным «Юрич».

«Был такой момент с американскими гаубицами М777, они приблизились, мы смогли достичь их на полном расстоянии. Они выпустили пару снарядов — и промахнулись, а мы сумели их уничтожить пятым», — рассказал военнослужащий.


Он также уточнил, что за время службы в среднем экипаж выезжает на боевую задачу два-три раза, а для уничтожения одной цели обычно используется десять снарядов, но чаще всего хватает трех-пяти.

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#новости
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ВС РФ нанесли удар по базе отдыха ВСУ
Подполье: ВС РФ ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова
06 апреля 2024, 10:02

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские бойцы нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По словам собеседника издания, удар был нанесен по базе отдыха, где располагались украинские военные. На территории базы отдыха украинские военные хранят технику и вооружение.
«На данный момент военные очень нервные, а СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения», — рассказал Лебедев.
Лебедев добавил, что вся прибрежная зона Очакова в настоящее время находится под огневым контролем ВСУ. Гражданское население не может проникнуть на берег из-за возведенных блокпостов.

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#всу
#удар
#сбу
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В Киевской области заявили о повреждении предприятия из-за взрывов
Власти заявили о повреждении предприятия в поселке Макарове Киевской области
06 апреля 2024, 09:32

Фото: Istock/sarawutk

В результате взрывов в Киевской области повреждение получило частное предприятие. Об этом сообщил местный председатель Вадим Токарь, его слова передал украинский телеканал ТСН.
Речь идет об объекте, расположенном в поселке Макарове. По словам Токаря, до серии взрывов в регионе сработали сигналы воздушной тревоги. Обломками снарядов оказалось повреждено частное производство.

Власти региона не привели подробностей о том, предприятие какого назначения было поражено. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Прежде сообщалось о серии повторных взрывов в Харькове. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
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#сми
#киев
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Российский солдат сбил из винтовки дрон ВСУ «Баба-Яга», чем спас товарищей
Российский снайпер «Болт» сбил из винтовки дрон ВСУ типа «Баба-Яга»
06 апреля 2024, 08:34

Фото: istockphoto/Three Spots

Российский боец с позывным «Болт» уничтожил дрон ВСУ из снайперской винтовки, чем спас своих сослуживцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Военный служит в разведывательном подразделении Крымского полка ВДВ.

По информации ведомства, снайпер поразил украинский дрон «Баба Яга» метким выстрелом из винтовки. Беспилотник был выведен из строя. За спасение своих товарищей боец был награжден медалью «За отвагу», отметили в министерстве.

Прежде сообщалось, что российский снайпер уничтожил за ночь целое отделение ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Танк Т-14 «Армата» планируют принять на вооружение до конца года
06 апреля 2024, 08:23

Фото: сайт Минобороны РФ

Танк Т-14 «Армата» проходит государственные войсковые испытания, об этом сообщает ТАСС на неназванный источник.
По информации агентства, техника будет принята на вооружение до конца текущего года, в случае успешного прохождения испытаний.

Ранее неоднократно появлялась информация о том, что танк уже стоит на боевом дежурстве и выполняет задачи в зоне проведения спецоперации, однако официально сведения подтверждены не были.

Т-14 был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Танк называют перспективным и отмечают, что в ходе испытания уделяется особое внимание работоспособности тех систем, которые ранее вызывали нарекания.

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#танк
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В Польше подняли военную авиацию
ВС Польши подняли авиацию в небо после «интенсивных действий России»
06 апреля 2024, 06:19

Фото: iStock/javarman3

В связи с «интенсивными» действиями России на Украине польская и союзная авиация поднялась в небо над республикой. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши в социальной сети X.
«Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что начаты «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства» Польши и ведется мониторинг ситуации.

Ранее сообщалось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в результате удара ВС РФ по Харькову.

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#военные
#авиация
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В Харькове повторно прозвучали взрывы
В Харькове прогремели повторные взрывы
06 апреля 2024, 03:58

Фото: РИА Новости/Ахмет Абед

Повторные взрывы прогремели в Харькове, сообщается в Telegram-канале ТСН.
«Харьков – снова взрывы», – говорится в сообщении украинского телеканала.

В городе продолжает звучать воздушная тревога.

Ранее сообщалось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ после удара ВС РФ.

До этого стало известно о серии взрывов, прогремевших в Харькове. Кроме того, по состоянию на 00:30 по московскому времени в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Украине осудили слова Столтенберга о целях НАТО
Политолог Карасев: Столтенберг раскрыл истинные цели НАТО
06 апреля 2024, 03:21

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о реальных целях альянса в отношениях с Киевом, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Вышка».
Ранее генеральный секретарь заявил, что конфликт на территории Украины соответствует интересам НАТО в обеспечении собственной безопасности.

«Вы понимаете, как переворачивается идея? И это называется новой стратегией НАТО по сдерживанию России руками и жизнями украинцев. Мы же так не договаривались!» – отметил Карасев.

Политолог отметил, что Киев хочет полноправного членства в альянсе, который должен обеспечить Украине безопасность и «надежные и адекватные гарантии».

Также он посетовал на то, что Йенс Столтенберг рассказал о реальных целях НАТО в отношении Украины, которая призвана играть сдерживающую роль для «спокойной жизни» членов альянса.

Ранее на Украине заявили, что Германия и США не желают принимать страну в НАТО.

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Российские военные поразили склад ВСУ в Харькове
Украинский склад боеприпасов поражен после удара ВС РФ по Харькову
06 апреля 2024, 03:12

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

В Харькове, предварительно, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщает представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.
«00:20 [по московскому времени], два прилета в черте города, очень громко и объемно», – уточнил он.

Ранее «Радио 1» сообщало о серии взрывов, прогремевших в Харькове. Кроме того, по состоянию на 00:30 по московскому времени в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#харьков
#владимир путин
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В Харькове прогремело множество взрывов
Мэр Харькова Игорь Терехов: В городе прогремели взрывы
06 апреля 2024, 01:30

Фото: iCost/RamonCast

В Харькове прогремели множественные взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
По состоянию на 00:30 по московскому времени в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Харьков прибыла группа иностранных наемников.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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