Подполье: в Херсонской области уничтожены гаубица и пункт управления БПЛА ВСУ

Фото: iStock/aapsky
В Херсонской области российские военные, используя наводку подпольщиков, ликвидировала украинскую гаубицу и ударила по пункту управления вражескими беспилотниками. Об этом сообщил представитель подпольщиков. Его слова передаёт ТАСС.
«По наводке подполья в Херсонской области уничтожены украинская гаубица и пункт управления БПЛА», — говорится в сообщении.
24 марта координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал в беседе с РИА Новости, что ВС РФ ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка в Николаевской области.
Отмечается, что в ходе атаки российские войска поразили два украинских Су-24, которые этой ночью били по Севастополю. По словам Лебедева, определить цели для удара армии России помогли сообщения его агентуры из Одессы.
Читайте также:
Подполье: ВС РФ нанесли удар по танковому заводу и двум ТЭЦ в Харькове
Подполье в Одессе провело диверсию на складе беспилотников ВСУ
Подполье сообщило об уничтожении стоянки РСЗО HIMARS в Николаевской области
Элина Позднякова