Российские бойцы подняли флаг РФ в селе Новоочеретоватое

Писательница и сценаристка Людмила Улицкая*, эмигрировавшая в Германию после начала спецоперации, вновь оказалась в центре скандала. Ее заявления вызвали серьезное возмущение, и теперь ей, вероятно, придется ответить за свои слова. Подробнее о том, что произошло и как на это отреагировала общественность, расскажет сайт «Радио 1».