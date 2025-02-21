Российские бойцы подняли флаг РФ в селе Новоочеретоватое

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Российские бойцы в тяжелейших боях вытеснили украинских боевиков из села Новоочеретоватое на Времевском направлении запорожской ЛБС. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.
Ранее он сообщал, что российские бойцы смогли закрепиться в центре населенного пункта, а за его полное освобождение несколько дней шли серьезные бои.
Он уточнил, что бои там ведут бойцы 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой, ордена Суворова бригады.
В январе текущего года армия России освободила Времевку и Великую Новоселку.
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«Пришли новости с фронта. Наши ребята стремительно выбили врага из Новоочеретоватого, сейчас там заканчивается зачистка. В самом селе уже подняты флаг России и Знамя Победы», — заявил Рогов.
Он уточнил, что бои там ведут бойцы 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой, ордена Суворова бригады.
В январе текущего года армия России освободила Времевку и Великую Новоселку.
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Элина Позднякова