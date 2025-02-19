Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде вызвала истерику у Владимира Зеленского, в этом уверен председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.