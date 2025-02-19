Владимир Зеленский
Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде вызвала истерику у Владимира Зеленского, в этом уверен председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
«Встреча делегаций России и США, на которой не нашлось места представителям киевского режима, вызвала истерику у Зеленского, что, в том числе, подтверждают источники из его окружения», — заявил Рогов.
Он добавил, что глава киевского режима злится на администрацию президента США Дональда Трампа, что в момент стал «нелюбимым выкормышем западных хозяев».
Кроме того, по словам Рогова, Вашингтон фактически показал Зеленскому, что все серьезные дела будут решаться без него — «военного преступника и обезумевшего узурпатора».
Российско-американские переговоры состоялись во вторник, 18 февраля. Диалог между делегациями был в положительном ключе.
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Элина Позднякова