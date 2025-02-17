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Киевские власти готовят провокации в России перед 23 февраля

Рогов: Зеленский приказал готовить провокации в России перед 23 февраля
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина готовит провокации на территории России перед празднованием 23 февраля. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем интервью для РИА Новости.
«Зеленский отдал приказ готовить в отношении России серию крупных провокаций, среди которых обстрелы и теракты», — заявил Рогов.

По его словам, речь здесь идет и об увеличении интенсивности ударов со стороны ВСУ по гражданским и инфраструктурным объектам на территории РФ. Целью данного акта является попытка киевских властей помешать старту переговоров между Вашингтоном и Москвой. Рогов подчеркнул, что достижение мира приведет к политической смерти Зеленского.

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#конфликт
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#23 февраля
#украина
Перед переговорами США хотят сначала провести диалог с Россией, а потом с Украиной
Перед переговорами США проведут отдельные диалоги с РФ и Украиной
17 февраля 2025, 05:16

Фото: iStock/sb2010

США хотят провести серию диалогов отдельно с Россией и Украиной перед стартом совместных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщает NBC.
«Два американских чиновника... сказали, что США намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной. После чего совместные переговоры», — передает телеканал.

На данный момент известно, что американская делегация должна встретиться с представителями из РФ в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным должна состояться «очень скоро». К тому же американский глава заверил, что Владимир Зеленский будет участвовать в переговорном процессе по украинскому кризису.

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Шольц не допустил возможности переговоров по украинскому конфликту без участия Европы
Шольц: переговоров по украинскому конфликту без участия Европы не будет
17 февраля 2025, 02:32

Фото: iStock/alzay

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна участвовать в переговорном процессе по украинскому конфликту. Об этом пишет Welt.
«Без нас это сделать невозможно. Конечно, нам есть что сказать», — сказал Канцлер.

К тому же Шольц заявил, что Европа не допустит соглашений о демилитаризации Украины без своего участия. Свое высказывание глава ФРГ сделал на фоне новостей о том, что США не рассматривают Европу как участника переговоров по украинскому вопросу. Шоль отметил, что у европейцев есть право голоса.

Ранее сообщалось об экстренном заседании министров иностранных дел ЕС, которое состоялось 16 февраля. Оно прошло на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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В Краснодарском крае дроны ВСУ атаковали на Ильский НПЗ
17 февраля 2025, 01:59

Фото: iStock/sommersby

Беспилотники ВСУ совершили атаку на Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Об этом сообщает Mash.
«ВСУ атакуют Краснодарский край. Обломки БПЛА упали в станице Северской», — пишут в telegram-канале.

Как рассказывают местные жители, взрывы слышны и в Кавказском районе. Обломки одного из дронов упали на частные дома. Известно о пострадавшей девочке четырех лет, которая была доставлена в больницу.

Из-за налета дронов возник пожар возле Ильского НПЗ. ​Жители поселка сообщают о семи взрывах в небе над населенным пунктом.

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Трамп заверил о желании Путина остановить украинский конфликт
17 февраля 2025, 01:18

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)

По словам президента США Дональда Трампа, глава РФ Владимир Путин желает остановить украинский конфликт. Об этом американский лидер рассказал журналистам.
«Я думаю, он хочет остановить бои. Я вижу это», — отметил Трамп.

Ранее американский президент заявлял о потенциально «очень скорой» встрече с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. К тому же Трамп заявил, что в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта будет вовлечен Владимир Зеленский.

При этом появилась предварительная информация о дате и месте встречи делегаций из РФ и США по украинскому вопросу. Переговоры могут пройти в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля.

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Трамп пообещал участие Зеленского в переговорном процессе по украинскому конфликту
Трамп: Зеленский будет вовлечен в переговоры по украинскому конфликту
17 февраля 2025, 00:57

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

По словам президента США Дональда Трампа, Владимир Зеленский будет вовлечен в переговорный процесс по украинскому конфликту. Об этом он рассказал журналистам.
«Он будет вовлечен, да», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Американский президент отметил, что российская сторона настроена на переговоры. По его словам, в противном случае это была бы большая проблема.

Ранее Трамп заявлял о том, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может произойти «очень скоро» в Саудовской Аравии. К тому же было названо место и время встречи делегаций РФ и США по украинскому конфликту. Предварительно, это должно пройти в Эр-Рияде во вторник 18 февраля.

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