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Украина готовит провокации на территории России перед празднованием 23 февраля. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем интервью для РИА Новости.
«Зеленский отдал приказ готовить в отношении России серию крупных провокаций, среди которых обстрелы и теракты», — заявил Рогов.
По его словам, речь здесь идет и об увеличении интенсивности ударов со стороны ВСУ по гражданским и инфраструктурным объектам на территории РФ. Целью данного акта является попытка киевских властей помешать старту переговоров между Вашингтоном и Москвой. Рогов подчеркнул, что достижение мира приведет к политической смерти Зеленского.
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