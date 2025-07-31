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Российские десантники нарушили воздушную логистику ВСУ в боях за Часов Яр

Фото: IStock /zabelin

Российские десантники смогли нарушить воздушную логистику украинских войск в боях за Часов Яр, заявил оператор беспилотников 98-й дивизии ВДВ по позывному «Тони».



Он отметил, что начав сбивать тяжелые дроны «Баба Яга», российские войска вызвали панику у ВСУ, разрушая их планы и заставляя множество украинских подразделений покидать стратегические позиции, пишут РИА Новости.

Боец рассказал, что уничтожение «Бабы Яги» стало важным шагом в борьбе с украинскими беспилотниками. Сегодня Минобороны России сообщило об освобождении Часов Яра в Донецкой Народной Республике.

Виктория Иванченко

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