Российские десантники нарушили воздушную логистику ВСУ в боях за Часов Яр
Российские десантники смогли нарушить воздушную логистику украинских войск в боях за Часов Яр, заявил оператор беспилотников 98-й дивизии ВДВ по позывному «Тони».
Он отметил, что начав сбивать тяжелые дроны «Баба Яга», российские войска вызвали панику у ВСУ, разрушая их планы и заставляя множество украинских подразделений покидать стратегические позиции, пишут РИА Новости.
Боец рассказал, что уничтожение «Бабы Яги» стало важным шагом в борьбе с украинскими беспилотниками. Сегодня Минобороны России сообщило об освобождении Часов Яра в Донецкой Народной Республике.
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